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Российские военные уничтожили до 50 солдат ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 05.09.2023 (обновлено: 15:24 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/poteri-1894309814.html
Российские военные уничтожили до 50 солдат ВСУ на Купянском направлении
Российские военные уничтожили до 50 солдат ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.09.2023
Российские военные уничтожили до 50 солдат ВСУ на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожила до 50 военнослужащих противника и 3 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:20
2023-09-05T15:24
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожила до 50 военнослужащих противника и 3 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
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россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили до 50 солдат ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 50 солдат ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожила до 50 военнослужащих противника и 3 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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