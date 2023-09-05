https://ria.ru/20230905/poteri-1894309814.html

Российские военные уничтожили до 50 солдат ВСУ на Купянском направлении

Российские военные уничтожили до 50 солдат ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.09.2023

Российские военные уничтожили до 50 солдат ВСУ на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожила до 50 военнослужащих противника и 3 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:20

2023-09-05T15:20

2023-09-05T15:24

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожила до 50 военнослужащих противника и 3 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

луганская народная республика

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россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины