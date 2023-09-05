https://ria.ru/20230905/poteri-1894309814.html
Российские военные уничтожили до 50 солдат ВСУ на Купянском направлении
Российские военные уничтожили до 50 солдат ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.09.2023
Российские военные уничтожили до 50 солдат ВСУ на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожила до 50 военнослужащих противника и 3 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:20
2023-09-05T15:20
2023-09-05T15:24
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожила до 50 военнослужащих противника и 3 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34829d8cba54c2d80460f23ad557ef5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили до 50 солдат ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 50 солдат ВСУ на Купянском направлении