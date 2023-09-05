https://ria.ru/20230905/poteri-1894246086.html

Солдат ВСУ рассказал о больших потерях при наступлении под Работино

Солдат ВСУ рассказал о больших потерях при наступлении под Работино - РИА Новости, 05.09.2023

Солдат ВСУ рассказал о больших потерях при наступлении под Работино

Солдат украинского штурмового подразделения, которое участвует в контрнаступлении, заявил газете Times, что его группа за несколько месяцев потеряла 75% бойцов. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:19

2023-09-05T11:19

2023-09-05T12:24

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Солдат украинского штурмового подразделения, которое участвует в контрнаступлении, заявил газете Times, что его группа за несколько месяцев потеряла 75% бойцов. Речь идет о военнослужащем с позывным Боец, который состоит в сводном добровольческом штурмовом батальоне "Скала". Это подразделение участвует в боях к югу от села Работино в Запорожской области. "Подразделение Бойца уже сократилось из-за потерь до 25% от своей первоначальной численности с момента присоединения к контрнаступательным операциям вокруг оси в направлении Работина в июле", — говорится в статье.Отмечается, что на фронте штурмовые подразделения существуют самое непродолжительное время."Девяносто процентов, которые находятся здесь, тоже умрут", — добавил Боец, говоря о штурмовых группах "Скалы". Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Спустя три месяца Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ не забуксовала, а провалилась.Ожесточенные бои идут за село Работино в Запорожской области, взятие которого позволило бы ВСУ выйти на Токмак, но российские военные успешно отбивают атаки. Как сообщало Минобороны, только за июнь-июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

https://ria.ru/20230905/ukraina-1894228855.html

https://ria.ru/20230905/korrupuiya-1894209815.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины