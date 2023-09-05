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Солдат ВСУ рассказал о больших потерях при наступлении под Работино - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 05.09.2023 (обновлено: 12:24 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/poteri-1894246086.html
Солдат ВСУ рассказал о больших потерях при наступлении под Работино
Солдат ВСУ рассказал о больших потерях при наступлении под Работино - РИА Новости, 05.09.2023
Солдат ВСУ рассказал о больших потерях при наступлении под Работино
Солдат украинского штурмового подразделения, которое участвует в контрнаступлении, заявил газете Times, что его группа за несколько месяцев потеряла 75% бойцов. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:19
2023-09-05T12:24
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Солдат украинского штурмового подразделения, которое участвует в контрнаступлении, заявил газете Times, что его группа за несколько месяцев потеряла 75% бойцов. Речь идет о военнослужащем с позывным Боец, который состоит в сводном добровольческом штурмовом батальоне "Скала". Это подразделение участвует в боях к югу от села Работино в Запорожской области. &quot;Подразделение Бойца уже сократилось из-за потерь до 25% от своей первоначальной численности с момента присоединения к контрнаступательным операциям вокруг оси в направлении Работина в июле&quot;, — говорится в статье.Отмечается, что на фронте штурмовые подразделения существуют самое непродолжительное время."Девяносто процентов, которые находятся здесь, тоже умрут", — добавил Боец, говоря о штурмовых группах "Скалы". Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Спустя три месяца Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ не забуксовала, а провалилась.Ожесточенные бои идут за село Работино в Запорожской области, взятие которого позволило бы ВСУ выйти на Токмак, но российские военные успешно отбивают атаки. Как сообщало Минобороны, только за июнь-июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894228855.html
https://ria.ru/20230905/korrupuiya-1894209815.html
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Солдат ВСУ рассказал о больших потерях при наступлении под Работино

Солдат ВСУ заявил, что его группа потеряла 75% бойцов при наступлении у Работино

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Солдат украинского штурмового подразделения, которое участвует в контрнаступлении, заявил газете Times, что его группа за несколько месяцев потеряла 75% бойцов.
Речь идет о военнослужащем с позывным Боец, который состоит в сводном добровольческом штурмовом батальоне "Скала". Это подразделение участвует в боях к югу от села Работино в Запорожской области.
«

"Подразделение Бойца уже сократилось из-за потерь до 25% от своей первоначальной численности с момента присоединения к контрнаступательным операциям вокруг оси в направлении Работина в июле", — говорится в статье.

Отмечается, что на фронте штурмовые подразделения существуют самое непродолжительное время.
«
"Девяносто процентов, которые находятся здесь, тоже умрут", — добавил Боец, говоря о штурмовых группах "Скалы".
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Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Спустя три месяца Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ не забуксовала, а провалилась.
Ожесточенные бои идут за село Работино в Запорожской области, взятие которого позволило бы ВСУ выйти на Токмак, но российские военные успешно отбивают атаки.
Как сообщало Минобороны, только за июнь-июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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