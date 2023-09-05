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"Не игра". В США ужаснулись происходящему на Украине
"Не игра". В США ужаснулись происходящему на Украине - РИА Новости, 05.09.2023
"Не игра". В США ужаснулись происходящему на Украине
Запад разжигает украинский конфликт, не обращая внимания на потери. Об этом написал бывший специальный помощник в Пентагоне при Буше Дуглас Маккиннон в статье... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T04:45
2023-09-05T04:45
2023-09-05T04:45
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Запад разжигает украинский конфликт, не обращая внимания на потери. Об этом написал бывший специальный помощник в Пентагоне при Буше Дуглас Маккиннон в статье для Hill."Пересмотрят ли стратегию борьбы "до последнего украинца" теперь, с учетом недавних данных о потерях? Нынешний конфликт — не настольная игра и не теоретическое занятие, а беспардонное уничтожение человеческих надежд, мечтаний и будущего", — написал эксперт.Он отметил, что те, кто толкают Украину на конфликт, не остановятся и не откажутся от стратегии воевать "до последнего украинца". Кроме того, добавил Маккиннон, те, кто провоцируют кризис, относятся к привилегированному классу, тогда как те, кто страдает из-за их действий — к низшему.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, россия, сергей лавров, пентагон, нато
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Пентагон, НАТО
"Не игра". В США ужаснулись происходящему на Украине
Hill: Запад толкает Украину на конфликт с Россией, не думая о потерях