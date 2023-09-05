https://ria.ru/20230905/postavki-1894409873.html

США намерены просить КНДР не поставлять оружие в Россию

США намерены просить КНДР не поставлять оружие в Россию - РИА Новости, 05.09.2023

США намерены просить КНДР не поставлять оружие в Россию

США видят подвижки во взаимодействии РФ и КНДР по оборонной линии, но продолжат убеждать КНДР отказаться от планов поставок России вооружений, заявил советник... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T21:23

2023-09-05T21:23

2023-09-05T21:23

россия

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джейк салливан

владимир путин

ким чен ын

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. США видят подвижки во взаимодействии РФ и КНДР по оборонной линии, но продолжат убеждать КНДР отказаться от планов поставок России вооружений, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Наш анализ показывает, что переговоры КНДР и России об оборонной поддержке сейчас продвигаются... Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги (в этом направлении - ред.)", - сказал Салливан. США неоднократно заявляли о вероятном сотрудничестве России с Ираном и КНДР по поставкам вооружений для использования на Украине. Москва эти заявления отрицает. ​​Накануне американская газета New York Times написала со ссылкой на неназванных чиновников из США и других стран, что Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. По утверждению газеты, визит якобы запланирован для обсуждения военного сотрудничества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о якобы скорой встрече Путина с лидером КНДР в рамках Восточного экономического форума, на соответствующий вопрос журналиста он ответил, что "у нас нечего сказать вам по этой теме".

https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894138814.html

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россия, сша, иран, джейк салливан, владимир путин, ким чен ын, в мире