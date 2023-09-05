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США намерены просить КНДР не поставлять оружие в Россию
США намерены просить КНДР не поставлять оружие в Россию - РИА Новости, 05.09.2023
США намерены просить КНДР не поставлять оружие в Россию
США видят подвижки во взаимодействии РФ и КНДР по оборонной линии, но продолжат убеждать КНДР отказаться от планов поставок России вооружений, заявил советник... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T21:23
2023-09-05T21:23
2023-09-05T21:23
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. США видят подвижки во взаимодействии РФ и КНДР по оборонной линии, но продолжат убеждать КНДР отказаться от планов поставок России вооружений, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Наш анализ показывает, что переговоры КНДР и России об оборонной поддержке сейчас продвигаются... Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги (в этом направлении - ред.)", - сказал Салливан. США неоднократно заявляли о вероятном сотрудничестве России с Ираном и КНДР по поставкам вооружений для использования на Украине. Москва эти заявления отрицает. Накануне американская газета New York Times написала со ссылкой на неназванных чиновников из США и других стран, что Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. По утверждению газеты, визит якобы запланирован для обсуждения военного сотрудничества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о якобы скорой встрече Путина с лидером КНДР в рамках Восточного экономического форума, на соответствующий вопрос журналиста он ответил, что "у нас нечего сказать вам по этой теме".
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россия, сша, иран, джейк салливан, владимир путин, ким чен ын, в мире
Россия, США, Иран, Джейк Салливан, Владимир Путин, Ким Чен Ын, В мире
США намерены просить КНДР не поставлять оружие в Россию
Госдеп: США намерены просить КНДР отказаться от поставок оружия в РФ