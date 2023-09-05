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Глава Литвы считает, что коррупция на Украине тормозит поставки оружия ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023
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13:57 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/postavki-1894290510.html
Глава Литвы считает, что коррупция на Украине тормозит поставки оружия ВСУ
Глава Литвы считает, что коррупция на Украине тормозит поставки оружия ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023
Глава Литвы считает, что коррупция на Украине тормозит поставки оружия ВСУ
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что коррупционные скандалы на Украине оказывают влияние на решение стран Запада о поставках Киеву оружия, передает... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:57
2023-09-05T13:57
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что коррупционные скандалы на Украине оказывают влияние на решение стран Запада о поставках Киеву оружия, передает Sputnik Литва. "Это важная причина. Это очень важная причина. Поскольку те страны, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими, значит, они должны учитывать настроение своих обществ и мнение своих избирателей. Представьте себе, что избиратели в той или иной стране видят, что в стране, куда направляется помощь, происходят очень громкие коррупционные скандалы. Это огромный удар по репутации этой страны", - приводит Sputnik Литва заявление Науседы литовским СМИ. Президент Литвы подчеркнул, что "прекрасно понимает" желание Владимира Зеленского "максимально очиститься от коррупционного пятна и очистить имидж Украины в глазах международного сообщества", и добавил, что от его действий зависит как нынешняя поддержка, так и будущая. Тем не менее, Науседа считает, что причиной задержки поставок американских истребителей F-16 стала вовсе не коррупция. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Александр Клименко в июле заявлял, что в стране возбуждено "большое количество" уголовных дел по коррупции в министерстве обороны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230903/konflikt-1893975525.html
https://ria.ru/20230903/svo-1893916674.html
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украина, россия, литва, гитанас науседа, сергей лавров, владимир зеленский, нато, f-16
Украина, Россия, Литва, Гитанас Науседа, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО, F-16
Глава Литвы считает, что коррупция на Украине тормозит поставки оружия ВСУ

Науседа: коррупционные скандалы на Украине тормозят поставки оружия Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Литвы Гитанас Науседа . Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что коррупционные скандалы на Украине оказывают влияние на решение стран Запада о поставках Киеву оружия, передает Sputnik Литва.
"Это важная причина. Это очень важная причина. Поскольку те страны, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими, значит, они должны учитывать настроение своих обществ и мнение своих избирателей. Представьте себе, что избиратели в той или иной стране видят, что в стране, куда направляется помощь, происходят очень громкие коррупционные скандалы. Это огромный удар по репутации этой страны", - приводит Sputnik Литва заявление Науседы литовским СМИ.
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Президент Литвы подчеркнул, что "прекрасно понимает" желание Владимира Зеленского "максимально очиститься от коррупционного пятна и очистить имидж Украины в глазах международного сообщества", и добавил, что от его действий зависит как нынешняя поддержка, так и будущая. Тем не менее, Науседа считает, что причиной задержки поставок американских истребителей F-16 стала вовсе не коррупция.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Александр Клименко в июле заявлял, что в стране возбуждено "большое количество" уголовных дел по коррупции в министерстве обороны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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УкраинаРоссияЛитваГитанас НауседаСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТОF-16
 
 
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