https://ria.ru/20230905/polsha-1894345012.html

Польша закупит 1,7 тысячи мини-беспилотников

Польша закупит 1,7 тысячи мини-беспилотников - РИА Новости, 05.09.2023

Польша закупит 1,7 тысячи мини-беспилотников

Польские военные покупают 1700 мини-беспилотников, сообщает Войско польское. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T17:03

2023-09-05T17:03

2023-09-05T17:03

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

украина

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польша

сергей лавров

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Польские военные покупают 1700 мини-беспилотников, сообщает Войско польское. "Пятого сентября текущего года во время XXXI Международного салона оборонной промышленности в Кельце министр национальной обороны Мариуш Блащак в присутствии президента Польши Анджея Дуды утвердил рамочное соглашение на поставку миниатюрных беспилотных летательных аппаратов FlyEye", - говорится в сообщении. По данным военных, соглашение предусматривает поставку до 2035 года "около 1700 беспилотных летательных аппаратов в рамках последующих исполнительных соглашений в последних версиях разработки рассматриваемой системы". Поясняется, что беспилотники класса Mini FlyEye предназначены для "проведения разведки с воздуха с помощью оптоэлектронных головок, оснащенных камерами, позволяющими записывать изображения, как при дневном свете, так и с использованием тепловизоров". Польские военные отметили, что данная система уже протестирована в Польше, а также во время боевых действий на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230905/polsha-1894340256.html

https://ria.ru/20230905/polsha-1894311044.html

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в мире, технологии, украина, россия, польша, сергей лавров, мариуш блащак, анджей дуда, нато