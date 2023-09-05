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Польша в следующем году потратит на оборону более четырех процентов ВВП - РИА Новости, 05.09.2023
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16:52 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/polsha-1894340256.html
Польша в следующем году потратит на оборону более четырех процентов ВВП
Польша в следующем году потратит на оборону более четырех процентов ВВП - РИА Новости, 05.09.2023
Польша в следующем году потратит на оборону более четырех процентов ВВП
Польша намерена потратить в следующем году на оборону страны 33 миллиарда долларов США, заявил в Кельце на открытии Международной ярмарки оборонной... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:52
2023-09-05T16:52
польша
нато
анджей дуда
в мире
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ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Польша намерена потратить в следующем году на оборону страны 33 миллиарда долларов США, заявил в Кельце на открытии Международной ярмарки оборонной промышленности президент Польши Анджей Дуда. "В следующем году на оборону страны мы планируем потратить 137 миллиардов злотых (33 миллиарда долларов США - ред.). Это сумма, которая впечатляет весь мир, это более 4% нашего ВВП", - сказал президент. Президент отметил, что для того, чтобы "польскому солдату не пришлось воевать, он должен быть хорошо вооружен". "Сегодня, когда мы видим возникающую опасность за нашими восточными границами ... мы прекрасно знаем... что нет такой цены, которую не стоит платить, чтобы Польша была свободной, суверенной, независимой, а поляки могли жить безопасно", - сказал Дуда Также президент добавил, что такие большие расходы на оборону страны позволяют проводить динамичную модернизацию польской армии во многих отраслях одновременно. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230828/polsha-1892617197.html
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польша, нато, анджей дуда, в мире
Польша, НАТО, Анджей Дуда, В мире
Польша в следующем году потратит на оборону более четырех процентов ВВП

Дуда: Польша в 2024 году намерена потратить $33 млрд на оборону

© AP Photo / Polish Armed Forces General CommandТанк во время учений в Польше
Танк во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Polish Armed Forces General Command
Танк во время учений в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Польша намерена потратить в следующем году на оборону страны 33 миллиарда долларов США, заявил в Кельце на открытии Международной ярмарки оборонной промышленности президент Польши Анджей Дуда.
«
"В следующем году на оборону страны мы планируем потратить 137 миллиардов злотых (33 миллиарда долларов США - ред.). Это сумма, которая впечатляет весь мир, это более 4% нашего ВВП", - сказал президент.
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Президент отметил, что для того, чтобы "польскому солдату не пришлось воевать, он должен быть хорошо вооружен".
«
"Сегодня, когда мы видим возникающую опасность за нашими восточными границами ... мы прекрасно знаем... что нет такой цены, которую не стоит платить, чтобы Польша была свободной, суверенной, независимой, а поляки могли жить безопасно", - сказал Дуда
Также президент добавил, что такие большие расходы на оборону страны позволяют проводить динамичную модернизацию польской армии во многих отраслях одновременно.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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