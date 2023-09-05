https://ria.ru/20230905/polsha-1894325620.html

СМИ: украинским депутатам запретили выезд в Польшу

СМИ: украинским депутатам запретили выезд в Польшу - РИА Новости, 05.09.2023

СМИ: украинским депутатам запретили выезд в Польшу

Депутатам украинского парламента временно запрещен выезд в Польшу из-за разногласий вокруг поставок зерновых, сообщил информационный портал Onet.pl. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:15

2023-09-05T16:15

2023-09-05T16:48

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ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Депутатам украинского парламента временно запрещен выезд в Польшу из-за разногласий вокруг поставок зерновых, сообщил информационный портал Onet.pl. Эту информацию порталу подтвердили несколько источников, в частности Николай Княжицкий, член оппозиционной политсилы "Европейская солидарность" и сопредседатель украинско-польской парламентской группы, который должен был быть одним из гостей Экономического форума в Карпаче. "Я хочу поехать, но меня не пускают через границу. Почему? Кабмин Украины издал незаконное распоряжение не выпускать депутатов", - сказал Княжицкий. Организаторы экономического форума в польском городе Карпач, подтверждают, что Княжицкого в Карпаче не будет. За прошедшую неделю многие украинские депутаты отказались от участия в форуме. Предполагается, что это связано с польско-украинскими разногласиями по поставкам зерна. "Нам будет сложно принять продление запрета на экспорт зерна из Украины", - сказал посол Украины в Польше Василий Зварич. Также посол подчеркивает, что "поездки полностью не запрещены, они (депутаты - ред.) могут отправляться в официальные командировки в составе парламентских делегаций в Совет Европы, НАТО и в рамках межпарламентского сотрудничества по официальному приглашению парламентов других стран" Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить истекающий 15 сентября запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".

https://ria.ru/20230804/polsha-1888074699.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894025935.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, верховная рада украины