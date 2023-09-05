СМИ: украинским депутатам запретили выезд в Польшу
Onet: депутатам Рады запретили выезд в Польшу из-за политических разногласий
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Депутатам украинского парламента временно запрещен выезд в Польшу из-за разногласий вокруг поставок зерновых, сообщил информационный портал Onet.pl.
Эту информацию порталу подтвердили несколько источников, в частности Николай Княжицкий, член оппозиционной политсилы "Европейская солидарность" и сопредседатель украинско-польской парламентской группы, который должен был быть одним из гостей Экономического форума в Карпаче.
"Я хочу поехать, но меня не пускают через границу. Почему? Кабмин Украины издал незаконное распоряжение не выпускать депутатов", - сказал Княжицкий.
Организаторы экономического форума в польском городе Карпач, подтверждают, что Княжицкого в Карпаче не будет. За прошедшую неделю многие украинские депутаты отказались от участия в форуме. Предполагается, что это связано с польско-украинскими разногласиями по поставкам зерна. "Нам будет сложно принять продление запрета на экспорт зерна из Украины", - сказал посол Украины в Польше Василий Зварич.
Также посол подчеркивает, что "поездки полностью не запрещены, они (депутаты - ред.) могут отправляться в официальные командировки в составе парламентских делегаций в Совет Европы, НАТО и в рамках межпарламентского сотрудничества по официальному приглашению парламентов других стран"
Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить истекающий 15 сентября запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".