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Погранстража утверждает, что в Польшу проник мужчина в форме ВС Белоруссии
Погранстража утверждает, что в Польшу проник мужчина в форме ВС Белоруссии - РИА Новости, 05.09.2023
Погранстража утверждает, что в Польшу проник мужчина в форме ВС Белоруссии
Мужчина в форме вооруженных сил Белоруссии проник на территорию Польши и пытался повредить забор на границе, сообщила информационному порталу polsatnews.pl... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:28
2023-09-05T15:28
2023-09-05T15:28
польша
александр лукашенко
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ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Мужчина в форме вооруженных сил Белоруссии проник на территорию Польши и пытался повредить забор на границе, сообщила информационному порталу polsatnews.pl пресс-секретарь Погранстражи Польши лейтенант Анна Михальская. "Мужчина в форме вооруженных сил Белоруссии пытался повредить один из пролетов металлического забора, который стоит на границе Польши и Белоруссии", - сообщила Михальская. При виде патруля погранстражи Польши мужчина убежал обратно в Белоруссию. Забор не был поврежден. Также в погранстраже отметили, что это не первый случай, когда нарушители пытаются разрушить заграждение на границе. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20230904/belorussiya-1894105296.html
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польша, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, минск
Польша, Александр Лукашенко, Евросоюз, Белоруссия, Минск
Погранстража утверждает, что в Польшу проник мужчина в форме ВС Белоруссии
Погранстража Польши: мужчина в форме ВС Белоруссии пытался повредить заграждение