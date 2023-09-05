https://ria.ru/20230905/polsha-1894293494.html
Польша заполнила хранилища природного газа на 96 процентов
Польша заполнила хранилища природного газа на 96 процентов - РИА Новости, 05.09.2023
Польша заполнила хранилища природного газа на 96 процентов
Подземные хранилища природного газа в Польше уже заполнены на 96%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:11
2023-09-05T14:11
2023-09-05T17:16
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ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Подземные хранилища природного газа в Польше уже заполнены на 96%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. По данным оператора, по состоянию на конец минувших суток запасы газа в польских подземных хранилищах составляют 36189,4 ГВт·ч, что составляет 96% от всей мощности хранилищ. В конце июля уполномоченная правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Тшецяковская сообщала о показателе на уровне 85%. При этом за прошедшие сутки в польские хранилища было закачано 55,6 ГВт·ч газа. Выкачки газа из хранилищ за на протяжении суток не проводилось. На территории Польши имеются три подземных хранилища газа – Санок, Вежховице и Каверна, которые заполнены на 99, 99 и 89% соответственно. В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть, уголь. В отсутствии российских поставок Польша запасает на зиму газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии и через терминал сжиженного газа на Балтике.
https://ria.ru/20230904/elektrichestvo-1894099369.html
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экономика, польша, природный газ, в мире, россия, норвегия
Экономика, Польша, Природный газ, В мире, Россия, Норвегия
Польша заполнила хранилища природного газа на 96 процентов
Gas Storage Poland: Польша заполнила подземные хранилища природного газа на 96%
ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Подземные хранилища природного газа в Польше уже заполнены на 96%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland.
По данным оператора, по состоянию на конец минувших суток запасы газа в польских подземных хранилищах составляют 36189,4 ГВт·ч, что составляет 96% от всей мощности хранилищ.
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В конце июля уполномоченная правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Тшецяковская сообщала о показателе на уровне 85%.
При этом за прошедшие сутки в польские хранилища было закачано 55,6 ГВт·ч газа. Выкачки газа из хранилищ за на протяжении суток не проводилось.
На территории Польши имеются три подземных хранилища газа – Санок, Вежховице и Каверна, которые заполнены на 99, 99 и 89% соответственно.
В настоящее время Польша не получает из России
такие виды топлива, как природный газ, нефть, уголь. В отсутствии российских поставок Польша запасает на зиму газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии
и через терминал сжиженного газа на Балтике.
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