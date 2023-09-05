https://ria.ru/20230905/polsha-1894238692.html
Польша планирует закупить шесть батарей Patriot и два ракетных корабля
Польша планирует закупить шесть батарей Patriot и два ракетных корабля - РИА Новости, 05.09.2023
Польша планирует закупить шесть батарей Patriot и два ракетных корабля
Польские военные намереваются подписать крупные контракты в ходе Международного салона оборонной промышленности (MSPO), который открывается в Кельцах, речь, в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:46
2023-09-05T10:46
2023-09-05T10:48
анджей дуда
польша
мариуш блащак
в мире
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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ВАРШАВА, 5 сен - РИА Новости. Польские военные намереваются подписать крупные контракты в ходе Международного салона оборонной промышленности (MSPO), который открывается в Кельцах, речь, в частности, о закупке очередных дивизионов системы противоракетной обороны Patriot, а также морских ракетных судов и беспилотных летательных аппаратов, сообщает Министерство национальной обороны Польши. "Договоры на поставку военной техники предусматривают среди прочего контракты на приобретение элементов трех дивизионов, то есть шести батарей системы PATRIOT/IBCS, в рамках реализации второй фазы программы "Висла"; контракт на две очередных морских ракетных единицы; контракт на автоматизированный командный пункт ZENIT-MP+, предназначенный для комплексов PILICA+, и рамочный контракт на беспилотные летательные аппараты FlyEye", - говорится в сообщении. Ожидается, что оборонный салон в Кельцах посетят президент Польши Анджей Дуда и министр национальной обороны Мариуш Блащак.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894109557.html
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анджей дуда, польша, мариуш блащак, в мире, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Анджей Дуда, Польша, Мариуш Блащак, В мире, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Польша планирует закупить шесть батарей Patriot и два ракетных корабля
МО Польши планирует закупить шесть батарей Patriot и два ракетных корабля