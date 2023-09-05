Рейтинг@Mail.ru
Польша планирует закупить шесть батарей Patriot и два ракетных корабля - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 05.09.2023 (обновлено: 10:48 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/polsha-1894238692.html
Польша планирует закупить шесть батарей Patriot и два ракетных корабля
Польша планирует закупить шесть батарей Patriot и два ракетных корабля - РИА Новости, 05.09.2023
Польша планирует закупить шесть батарей Patriot и два ракетных корабля
Польские военные намереваются подписать крупные контракты в ходе Международного салона оборонной промышленности (MSPO), который открывается в Кельцах, речь, в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:46
2023-09-05T10:48
анджей дуда
польша
мариуш блащак
в мире
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_165:612:2717:2048_1920x0_80_0_0_5719cb9077cf5699dea07d8410f30028.jpg
ВАРШАВА, 5 сен - РИА Новости. Польские военные намереваются подписать крупные контракты в ходе Международного салона оборонной промышленности (MSPO), который открывается в Кельцах, речь, в частности, о закупке очередных дивизионов системы противоракетной обороны Patriot, а также морских ракетных судов и беспилотных летательных аппаратов, сообщает Министерство национальной обороны Польши. "Договоры на поставку военной техники предусматривают среди прочего контракты на приобретение элементов трех дивизионов, то есть шести батарей системы PATRIOT/IBCS, в рамках реализации второй фазы программы "Висла"; контракт на две очередных морских ракетных единицы; контракт на автоматизированный командный пункт ZENIT-MP+, предназначенный для комплексов PILICA+, и рамочный контракт на беспилотные летательные аппараты FlyEye", - говорится в сообщении. Ожидается, что оборонный салон в Кельцах посетят президент Польши Анджей Дуда и министр национальной обороны Мариуш Блащак.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894109557.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_284:331:2574:2048_1920x0_80_0_0_390845dd295ffe5d7e548991c28633bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анджей дуда, польша, мариуш блащак, в мире, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Анджей Дуда, Польша, Мариуш Блащак, В мире, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Польша планирует закупить шесть батарей Patriot и два ракетных корабля

МО Польши планирует закупить шесть батарей Patriot и два ракетных корабля

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinЗРК Patriot
ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
ЗРК Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 сен - РИА Новости. Польские военные намереваются подписать крупные контракты в ходе Международного салона оборонной промышленности (MSPO), который открывается в Кельцах, речь, в частности, о закупке очередных дивизионов системы противоракетной обороны Patriot, а также морских ракетных судов и беспилотных летательных аппаратов, сообщает Министерство национальной обороны Польши.
"Договоры на поставку военной техники предусматривают среди прочего контракты на приобретение элементов трех дивизионов, то есть шести батарей системы PATRIOT/IBCS, в рамках реализации второй фазы программы "Висла"; контракт на две очередных морских ракетных единицы; контракт на автоматизированный командный пункт ZENIT-MP+, предназначенный для комплексов PILICA+, и рамочный контракт на беспилотные летательные аппараты FlyEye", - говорится в сообщении.
Ожидается, что оборонный салон в Кельцах посетят президент Польши Анджей Дуда и министр национальной обороны Мариуш Блащак.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В Донецке считают, что выдавать мужчин Украине будет не только Польша
4 сентября, 15:50
 
Анджей ДудаПольшаМариуш БлащакВ миреПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала