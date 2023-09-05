https://ria.ru/20230905/podderzhka-1894401616.html
Участники СВО смогут бесплатно обучаться на подготовительных курсах вузов
Участники СВО смогут бесплатно обучаться на подготовительных курсах вузов - РИА Новости, 05.09.2023
Участники СВО смогут бесплатно обучаться на подготовительных курсах вузов
Участники специальной военной операции на Украине и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях в вузах, соответствующий проект приказа... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T20:03
2023-09-05T20:03
2023-09-05T20:03
специальная военная операция на украине
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россия
украина
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Участники специальной военной операции на Украине и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях в вузах, соответствующий проект приказа разработало Минобрнауки России, сообщается на сайте министерства. "Минобрнауки России разработало проект приказа, расширяющего перечень категорий граждан, которые могут обучаться бесплатно на подготовительных отделениях вузов. Таким правом теперь смогут воспользоваться в том числе участники специальной военной операции и их дети", - говорится в сообщении. Добавляется, что согласно документу возможность бесплатно обучаться на подготовительных отделениях будет предоставлена гражданам, имеющим право на поступление в вузы на бюджетные места в пределах отдельной квоты - это граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, добровольцы (участники СВО) и их дети и другие категории военнослужащих. Данная мера позволяет повысить уровень подготовленности поступающих к освоению программ высшего образования, отметили в Минобрнауки России.
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общество, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина
Участники СВО смогут бесплатно обучаться на подготовительных курсах вузов
Минобрнауки: участники СВО смогут бесплатно обучаться на подготовительных курсах
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Участники специальной военной операции на Украине и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях в вузах, соответствующий проект приказа разработало Минобрнауки России, сообщается на сайте министерства.
"Минобрнауки России разработало проект приказа, расширяющего перечень категорий граждан, которые могут обучаться бесплатно на подготовительных отделениях вузов. Таким правом теперь смогут воспользоваться в том числе участники специальной военной операции и их дети", - говорится в сообщении.
Участники СВО и их дети теперь могут перевестись на бесплатное обучение
Добавляется, что согласно документу возможность бесплатно обучаться на подготовительных отделениях будет предоставлена гражданам, имеющим право на поступление в вузы на бюджетные места в пределах отдельной квоты - это граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, добровольцы (участники СВО) и их дети и другие категории военнослужащих.
Данная мера позволяет повысить уровень подготовленности поступающих к освоению программ высшего образования, отметили в Минобрнауки России.