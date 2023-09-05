https://ria.ru/20230905/pobeda-1894406432.html

Комарова: почетный статус Ханты-Мансийска подчеркнул вклад жителей в Победу

Комарова: почетный статус Ханты-Мансийска подчеркнул вклад жителей в Победу - РИА Новости, 05.09.2023

Комарова: почетный статус Ханты-Мансийска подчеркнул вклад жителей в Победу

Присвоение Ханты-Мансийску звания "Город трудовой доблести" подтверждает весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне не только города, но и всей Югры и РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T20:42

2023-09-05T20:42

2023-09-05T20:42

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

россия

подольск

владимир путин

наталья комарова

югра

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Присвоение Ханты-Мансийску звания "Город трудовой доблести" подтверждает весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне не только города, но и всей Югры и каждого жителя округа, заявила глава региона Наталья Комарова. Президент России Владимир Путин по итогам заседания оргкомитета "Победа" поддержал присвоение звания "Город трудовой доблести" 10 городам, включая Подольск, Ханты-Мансийск, Владимир, Воткинск, Рязань и Находку. "Присвоение статуса Города трудовой доблести Ханты-Мансийску – подтверждение весомого вклада в Победу в Великой Отечественной войне города, всей Югры, каждого жителя автономного округа того времени. Инициировали присвоение Ханты-Мансийску почетного звания горожане, историки, архивисты, администрация города Ханты-Мансийска, правительство Югры", - написала Комарова в своем Telegram-канале. По ее словам, высокому статусу город обязан тем, кто в годы Великой Отечественной войны круглосуточно, в четыре смены, обеспечивал бесперебойную работу предприятий для фронта. Так, фронтовые бригады Ханты-Мансийского леспромхоза, который заготавливал древесину для производства авиафанеры, прикладов для винтовок, лыж, ящиков для патронов, перевыполняли планы на 200-300%. Помимо этого, 45% всей рыбной продукции, которая отправлялась на фронт, шла из Югры. Как отметила губернатор, в годы ВОВ автономный округ шефствовал над Запорожской областью и помогал в восстановлении разрушенных нацистами городов. Сегодня Югра работает с Макеевкой, вносит вклад в достижение целей и задач спецоперации, в обеспечение промышленной и энергетической безопасности страны. В общей сложности за трудовые успехи медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" в Ханты-Мансийске были награждены более тысячи человек, в Самаровском районе – более 2 тысяч человек, добавила Комарова.

https://ria.ru/20230821/fermerstvo-1891397288.html

https://ria.ru/20230904/yugra-1894012867.html

ханты-мансийск

россия

подольск

ханты-мансийский автономный округ

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ханты-мансийск, россия, подольск, владимир путин, наталья комарова, югра, ханты-мансийский автономный округ