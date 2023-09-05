https://ria.ru/20230905/pobeda-1894316005.html

Путин призвал отметить 9 мая 2025 года ярко и торжественно

Путин призвал отметить 9 мая 2025 года ярко и торжественно - РИА Новости, 06.09.2023

Путин призвал отметить 9 мая 2025 года ярко и торжественно

80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2025 года, необходимо отметить ярко и торжественно, главная задача - наполнить все мероприятия... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-05T15:42

2023-09-05T15:42

2023-09-06T08:32

общество

день победы

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2025 года, необходимо отметить ярко и торжественно, главная задача - наполнить все мероприятия глубоким содержанием и готовить их нужно уже сейчас, заявил президент России Владимир Путин."Приближается 80-летие великой Победы. Эту дату мы обязаны отметить не просто ярко, торжественно. Главная задача - наполнить все мероприятия глубоким содержанием и готовить их нужно уже сейчас. Обязательно подробно поговорим на эту тему, рассмотрим эти вопросы на одном из ближайших заседаний нашего комитета", - сказал Путин в ходе заседания организационного комитета "Победа".Ранее глава государства подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в 2025 году, председателем комитета назначен глава администрации президента Антон Вайно.

https://ria.ru/20230905/tsentr-1894317357.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, день победы, россия, владимир путин