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Слуцкий анонсировал внесение законопроекта о статусе писателя - РИА Новости, 05.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:56 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/pisateli-1894303713.html
Слуцкий анонсировал внесение законопроекта о статусе писателя
Слуцкий анонсировал внесение законопроекта о статусе писателя - РИА Новости, 05.09.2023
Слуцкий анонсировал внесение законопроекта о статусе писателя
В ЛДПР готовят к внесению законопроект о статусе писателя, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:56
2023-09-05T14:56
культура
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
центральный дом литераторов
новости культуры
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В ЛДПР готовят к внесению законопроект о статусе писателя, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий. "Мы намерены инициировать внесение в Госдуму РФ законопроекта о статусе писателя. У нас есть заслуженные артисты, но никак не отмечаются мастера пера, которые делают не меньший вклад в нашу культурную жизнь. Нужно эту ситуацию исправлять", - сказал Слуцкий в ходе своего видеообращения на всероссийской писательской конференции в Центральном доме литераторов. Кроме того, он предложил писателям подумать над законотворческими идеями на предстоящую осеннюю сессию.
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россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, центральный дом литераторов, новости культуры
Культура, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Центральный Дом литераторов, Новости культуры
Слуцкий анонсировал внесение законопроекта о статусе писателя

Слуцкий: в ЛДПР готовят к внесению законопроект о статусе писателя

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
© Максим Блинов
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В ЛДПР готовят к внесению законопроект о статусе писателя, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий.
"Мы намерены инициировать внесение в Госдуму РФ законопроекта о статусе писателя. У нас есть заслуженные артисты, но никак не отмечаются мастера пера, которые делают не меньший вклад в нашу культурную жизнь. Нужно эту ситуацию исправлять", - сказал Слуцкий в ходе своего видеообращения на всероссийской писательской конференции в Центральном доме литераторов.
Кроме того, он предложил писателям подумать над законотворческими идеями на предстоящую осеннюю сессию.
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КультураРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФЦентральный Дом литераторовНовости культуры
 
 
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