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Слуцкий анонсировал внесение законопроекта о статусе писателя

Слуцкий анонсировал внесение законопроекта о статусе писателя - РИА Новости, 05.09.2023

Слуцкий анонсировал внесение законопроекта о статусе писателя

В ЛДПР готовят к внесению законопроект о статусе писателя, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:56

2023-09-05T14:56

2023-09-05T14:56

культура

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

центральный дом литераторов

новости культуры

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В ЛДПР готовят к внесению законопроект о статусе писателя, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий. "Мы намерены инициировать внесение в Госдуму РФ законопроекта о статусе писателя. У нас есть заслуженные артисты, но никак не отмечаются мастера пера, которые делают не меньший вклад в нашу культурную жизнь. Нужно эту ситуацию исправлять", - сказал Слуцкий в ходе своего видеообращения на всероссийской писательской конференции в Центральном доме литераторов. Кроме того, он предложил писателям подумать над законотворческими идеями на предстоящую осеннюю сессию.

https://ria.ru/20230818/knigi-1890643719.html

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россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, центральный дом литераторов, новости культуры