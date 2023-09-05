https://ria.ru/20230905/peskov-1894390182.html
Песков прокомментировал изменение логотипа на сайте президента России
Песков прокомментировал изменение логотипа на сайте президента России - РИА Новости, 05.09.2023
Песков прокомментировал изменение логотипа на сайте президента России
Логотип сайта Кремля, который отображается в поисковой строке браузеров на компьютерах и смартфонах, поменял расцветку, став бело-золотым. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:02
2023-09-05T19:02
2023-09-05T19:23
россия
общество
технологии
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Логотип сайта Кремля, который отображается в поисковой строке браузеров на компьютерах и смартфонах, поменял расцветку, став бело-золотым.Сам сайт пока оставил прежнюю бело-синюю расцветку. Наполнения осталось тем же.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил изменения постоянным развитием. "Сайт постоянно развивается", - сказал Песков РИА Новости.О последнем обновлении официального сайта президента РФ сообщалось в 2015 году. Тогда Песков говорил, что технологии и пристрастие аудиторий к дизайну постоянно обновляются, а сайт главы государства должен соответствовать потребностям времени.
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россия, общество, технологии, дмитрий песков
Россия, Общество, Технологии, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал изменение логотипа на сайте президента России
Песков объяснил изменение логотипа на сайте президента постоянным развитием