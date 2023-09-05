Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал изменение логотипа на сайте президента России - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 05.09.2023 (обновлено: 19:23 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/peskov-1894390182.html
Песков прокомментировал изменение логотипа на сайте президента России
Песков прокомментировал изменение логотипа на сайте президента России - РИА Новости, 05.09.2023
Песков прокомментировал изменение логотипа на сайте президента России
Логотип сайта Кремля, который отображается в поисковой строке браузеров на компьютерах и смартфонах, поменял расцветку, став бело-золотым. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:02
2023-09-05T19:23
россия
общество
технологии
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853407354_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_49d07208638aa0a786697cac715cfdb6.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Логотип сайта Кремля, который отображается в поисковой строке браузеров на компьютерах и смартфонах, поменял расцветку, став бело-золотым.Сам сайт пока оставил прежнюю бело-синюю расцветку. Наполнения осталось тем же.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил изменения постоянным развитием. "Сайт постоянно развивается", - сказал Песков РИА Новости.О последнем обновлении официального сайта президента РФ сообщалось в 2015 году. Тогда Песков говорил, что технологии и пристрастие аудиторий к дизайну постоянно обновляются, а сайт главы государства должен соответствовать потребностям времени.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853407354_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ed42196e9c69456df72072fa5384c9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, технологии, дмитрий песков
Россия, Общество, Технологии, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал изменение логотипа на сайте президента России

Песков объяснил изменение логотипа на сайте президента постоянным развитием

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Логотип сайта Кремля, который отображается в поисковой строке браузеров на компьютерах и смартфонах, поменял расцветку, став бело-золотым.
Сам сайт пока оставил прежнюю бело-синюю расцветку. Наполнения осталось тем же.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил изменения постоянным развитием. "Сайт постоянно развивается", - сказал Песков РИА Новости.
О последнем обновлении официального сайта президента РФ сообщалось в 2015 году. Тогда Песков говорил, что технологии и пристрастие аудиторий к дизайну постоянно обновляются, а сайт главы государства должен соответствовать потребностям времени.
 
РоссияОбществоТехнологииДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала