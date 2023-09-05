https://ria.ru/20230905/peskov-1894390182.html

Песков прокомментировал изменение логотипа на сайте президента России

Песков прокомментировал изменение логотипа на сайте президента России - РИА Новости, 05.09.2023

Песков прокомментировал изменение логотипа на сайте президента России

Логотип сайта Кремля, который отображается в поисковой строке браузеров на компьютерах и смартфонах, поменял расцветку, став бело-золотым. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T19:02

2023-09-05T19:02

2023-09-05T19:23

россия

общество

технологии

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Логотип сайта Кремля, который отображается в поисковой строке браузеров на компьютерах и смартфонах, поменял расцветку, став бело-золотым.Сам сайт пока оставил прежнюю бело-синюю расцветку. Наполнения осталось тем же.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил изменения постоянным развитием. "Сайт постоянно развивается", - сказал Песков РИА Новости.О последнем обновлении официального сайта президента РФ сообщалось в 2015 году. Тогда Песков говорил, что технологии и пристрастие аудиторий к дизайну постоянно обновляются, а сайт главы государства должен соответствовать потребностям времени.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, общество, технологии, дмитрий песков