Пентагон не стал комментировать возможную отправку Киеву снарядов с ураном
Райдер: Пентагону нечего сообщить о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Министерству обороны США пока нечего сообщить о возможной отправке Украине снарядов с обедненным ураном, которую на минувшей неделе анонсировали западные СМИ, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Мне нечего объявить на сегодняшний день по данному вопросу. Когда и если у нас будут объявления касательно отправки новой военной помощи, мы их сделаем", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга.
В субботу президент центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров заявил РИА Новости, что планы администрации президента США Джо Байдена поставить Украине снаряды с обедненным ураном являются международным терроризмом, после боеприпасов Вашингтон может отправить и танки Abrams. Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце августа говорила, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, "радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.