https://ria.ru/20230905/pamyat-1894372167.html

Центр исторической памяти может появиться в 2024 году, считают в Госдуме

Центр исторической памяти может появиться в 2024 году, считают в Госдуме - РИА Новости, 05.09.2023

Центр исторической памяти может появиться в 2024 году, считают в Госдуме

Национальный центр исторической памяти может начать работу в следующем году, чтобы в 2025 году, к юбилею победы, были конкретные результаты, рассказала РИА... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:00

2023-09-05T18:00

2023-09-05T18:00

общество

россия

елена цунаева

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Национальный центр исторической памяти может начать работу в следующем году, чтобы в 2025 году, к юбилею победы, были конкретные результаты, рассказала РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по труду Елена Цунаева. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что России нужен национальный центр исторической памяти, и соответствующие поручения будут даны по итогам сегодняшнего заседания Российского организационного комитета "Победа". "В принципе рассчитываем что уже на следующий год центр начнет функционировать с тем, чтобы уже к юбилею победы в 2025 году были какие-то конкретные результаты, наработки", - сказала Цунаева. Она отметила, что предстоит проанализировать ряд предварительных документов, в том числе устав, финансово-экономическое обоснование.

https://ria.ru/20230822/uchebnik-1891426039.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, елена цунаева, владимир путин, госдума рф