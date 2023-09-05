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Центр исторической памяти может появиться в 2024 году, считают в Госдуме
Центр исторической памяти может появиться в 2024 году, считают в Госдуме - РИА Новости, 05.09.2023
Центр исторической памяти может появиться в 2024 году, считают в Госдуме
Национальный центр исторической памяти может начать работу в следующем году, чтобы в 2025 году, к юбилею победы, были конкретные результаты, рассказала РИА... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:00
2023-09-05T18:00
2023-09-05T18:00
общество
россия
елена цунаева
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Национальный центр исторической памяти может начать работу в следующем году, чтобы в 2025 году, к юбилею победы, были конкретные результаты, рассказала РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по труду Елена Цунаева. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что России нужен национальный центр исторической памяти, и соответствующие поручения будут даны по итогам сегодняшнего заседания Российского организационного комитета "Победа". "В принципе рассчитываем что уже на следующий год центр начнет функционировать с тем, чтобы уже к юбилею победы в 2025 году были какие-то конкретные результаты, наработки", - сказала Цунаева. Она отметила, что предстоит проанализировать ряд предварительных документов, в том числе устав, финансово-экономическое обоснование.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, елена цунаева, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Елена Цунаева, Владимир Путин, Госдума РФ
Центр исторической памяти может появиться в 2024 году, считают в Госдуме
Депутат Цунаева рассчитывает, что Центр исторической памяти появится в 2024 году
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Национальный центр исторической памяти может начать работу в следующем году, чтобы в 2025 году, к юбилею победы, были конкретные результаты, рассказала РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по труду Елена Цунаева.
Ранее президент России Владимир Путин
заявил, что России нужен национальный центр исторической памяти, и соответствующие поручения будут даны по итогам сегодняшнего заседания Российского организационного комитета "Победа".
"В принципе рассчитываем что уже на следующий год центр начнет функционировать с тем, чтобы уже к юбилею победы в 2025 году были какие-то конкретные результаты, наработки", - сказала Цунаева. Она отметила, что предстоит проанализировать ряд предварительных документов, в том числе устав, финансово-экономическое обоснование.
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