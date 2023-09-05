https://ria.ru/20230905/otravlenie-1894267587.html

На Кубани младенец насмерть отравился парами таблеток от грызунов

На Кубани младенец насмерть отравился парами таблеток от грызунов - РИА Новости, 05.09.2023

На Кубани младенец насмерть отравился парами таблеток от грызунов

Младенец умер на Кубани после того, как его отец разложил в доме таблетки для борьбы с грызунами, заведено уголовное дело, сообщило краевое СУСК РФ в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:34

2023-09-05T12:34

2023-09-05T12:34

происшествия

павловский район

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 5 сен - РИА Новости. Младенец умер на Кубани после того, как его отец разложил в доме таблетки для борьбы с грызунами, заведено уголовное дело, сообщило краевое СУСК РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, в субботу вечером в доме в станице Новолеушковской Павловского района 28-летний глава семьи решил избавиться от грызунов и разместил в помещениях дома таблетки фумиганта, включающего яд первого класса опасности. После этого семья с полуторамесячным ребенком легла спать в доме. В воскресенье члены семьи почувствовали признаки отравления. Мать вызвала ребёнку бригаду скорой помощи, его госпитализировали. В понедельник младенец скончался. "Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности малолетнему (часть 1 статьи 109 УК РФ)", - говорится к сообщении. Прокуратура Павловского района также организовала проверку качества оказания медицинской помощи в центральной районной больнице, в которой скончался младенец: допрашивается персонал, назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята медицинская документация. Предварительной причиной смерти является отравление парами инсектицидов, добавляют в надзорном ведомстве края.

https://ria.ru/20230818/otravlenie-1890940881.html

павловский район

краснодарский край

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происшествия, павловский район, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край