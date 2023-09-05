https://ria.ru/20230905/otravlenie-1894267587.html
На Кубани младенец насмерть отравился парами таблеток от грызунов
На Кубани младенец насмерть отравился парами таблеток от грызунов - РИА Новости, 05.09.2023
На Кубани младенец насмерть отравился парами таблеток от грызунов
Младенец умер на Кубани после того, как его отец разложил в доме таблетки для борьбы с грызунами, заведено уголовное дело, сообщило краевое СУСК РФ в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:34
2023-09-05T12:34
2023-09-05T12:34
происшествия
павловский район
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 5 сен - РИА Новости. Младенец умер на Кубани после того, как его отец разложил в доме таблетки для борьбы с грызунами, заведено уголовное дело, сообщило краевое СУСК РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, в субботу вечером в доме в станице Новолеушковской Павловского района 28-летний глава семьи решил избавиться от грызунов и разместил в помещениях дома таблетки фумиганта, включающего яд первого класса опасности. После этого семья с полуторамесячным ребенком легла спать в доме. В воскресенье члены семьи почувствовали признаки отравления. Мать вызвала ребёнку бригаду скорой помощи, его госпитализировали. В понедельник младенец скончался. "Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности малолетнему (часть 1 статьи 109 УК РФ)", - говорится к сообщении. Прокуратура Павловского района также организовала проверку качества оказания медицинской помощи в центральной районной больнице, в которой скончался младенец: допрашивается персонал, назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята медицинская документация. Предварительной причиной смерти является отравление парами инсектицидов, добавляют в надзорном ведомстве края.
https://ria.ru/20230818/otravlenie-1890940881.html
павловский район
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происшествия, павловский район, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край
Происшествия, Павловский район, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край
На Кубани младенец насмерть отравился парами таблеток от грызунов
На Кубани младенец насмерть отравился ядовитыми парами таблеток от грызунов