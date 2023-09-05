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Эксперты рассказали, сколько россиян не успели побывать в отпуске летом - РИА Новости, 05.09.2023
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Туризм
 
03:50 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/otpusk-1894061730.html
Эксперты рассказали, сколько россиян не успели побывать в отпуске летом
Эксперты рассказали, сколько россиян не успели побывать в отпуске летом - РИА Новости, 05.09.2023
Эксперты рассказали, сколько россиян не успели побывать в отпуске летом
Примерно 44 процента россиян успели отдохнуть этим летом, 17 процентов — лишь запланировали отпуск, а 39 процентов респондентов отметили, что не вообще... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T03:50
2023-09-05T03:50
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Примерно 44 процента россиян успели отдохнуть этим летом, 17 процентов — лишь запланировали отпуск, а 39 процентов респондентов отметили, что не вообще собираются устраивать себе каникулы, сообщает пресс-служба VK. Таковы данные опроса, который Здоровье Mail.ru (проект VK) провел среди 5500 пользователей.Идеальная продолжительность отпуска, по мнению 36 процентов опрошенных, — месяц. Однако в реальности позволить себе такой долгий отдых могут лишь 12 процентов россиян. Еще столько же отдыхают три недели подряд. Большинство (49 процентов) могут отвлечься от работы на 10–14 дней. 19 процентов берут не больше недели отпуска. Восемь процентов респондентов ответили, что вовсе не балуют себя такой роскошью. Среди тех, кто пользуется своим правом на отпуск, 41 процент берет его дважды в год, каждый третий (32 процента) — один раз в год. Каждый сотый из опрошенных имеет возможность понемногу отдыхать каждый месяц.Лучшее время для отпуска — август, июль и сентябрь. В этом уверены 27, 26 и 23 процента опрошенных соответственно. За июнь проголосовали девять процентов. На пятом месте май — пять процентов голосов.Поездка на море — самый популярный и востребованный вид отпуска. Так, летом 2023 года 30 процентов опрошенных отдыхали на российских пляжах, 18 процентов — на зарубежных, 23 процента респондентов провели отпуск в различных российских городах, четыре процента — в зарубежных.По семь процентов опрошенных предпочли отдых в деревнях и в горах в России, один процент – в горах за рубежом. Шесть процентов россиян провели отпуск на даче, еще 1,5 — дома. Суммы, которые россияне готовы потратить на отпуск, могут сильно различаться. Так, 12 процентов респондентов уверены, что уложиться меньше чем в 200 тысяч рублей не получится, а около девяти процентов опрошенных рассчитывают, что им хватит и 20 тысяч рублей. Самый распространенный ответ — 50 тысяч рублей (20 процентов).
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новости - туризм, туризм, туристы, отдых в россии, отпуск
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, отдых в России, Отпуск
Эксперты рассказали, сколько россиян не успели побывать в отпуске летом

Опрос: только 44 процента россиян были в отпуске этим летом

© iStock.com / macniakДевушка делает селфи
Девушка делает селфи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© iStock.com / macniak
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Примерно 44 процента россиян успели отдохнуть этим летом, 17 процентов — лишь запланировали отпуск, а 39 процентов респондентов отметили, что не вообще собираются устраивать себе каникулы, сообщает пресс-служба VK.
Таковы данные опроса, который Здоровье Mail.ru (проект VK) провел среди 5500 пользователей.
Идеальная продолжительность отпуска, по мнению 36 процентов опрошенных, — месяц. Однако в реальности позволить себе такой долгий отдых могут лишь 12 процентов россиян. Еще столько же отдыхают три недели подряд. Большинство (49 процентов) могут отвлечься от работы на 10–14 дней. 19 процентов берут не больше недели отпуска. Восемь процентов респондентов ответили, что вовсе не балуют себя такой роскошью.
Среди тех, кто пользуется своим правом на отпуск, 41 процент берет его дважды в год, каждый третий (32 процента) — один раз в год. Каждый сотый из опрошенных имеет возможность понемногу отдыхать каждый месяц.
Лучшее время для отпуска — август, июль и сентябрь. В этом уверены 27, 26 и 23 процента опрошенных соответственно. За июнь проголосовали девять процентов. На пятом месте май — пять процентов голосов.
Поездка на море — самый популярный и востребованный вид отпуска. Так, летом 2023 года 30 процентов опрошенных отдыхали на российских пляжах, 18 процентов — на зарубежных, 23 процента респондентов провели отпуск в различных российских городах, четыре процента — в зарубежных.
По семь процентов опрошенных предпочли отдых в деревнях и в горах в России, один процент – в горах за рубежом. Шесть процентов россиян провели отпуск на даче, еще 1,5 — дома.
Суммы, которые россияне готовы потратить на отпуск, могут сильно различаться. Так, 12 процентов респондентов уверены, что уложиться меньше чем в 200 тысяч рублей не получится, а около девяти процентов опрошенных рассчитывают, что им хватит и 20 тысяч рублей. Самый распространенный ответ — 50 тысяч рублей (20 процентов).
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