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В посольстве КНР заявили о трудном периоде в отношениях с США
В посольстве КНР заявили о трудном периоде в отношениях с США - РИА Новости, 05.09.2023
В посольстве КНР заявили о трудном периоде в отношениях с США
Торгово-экономические отношения между Китаем и США переживают "трудный период", заявил во вторник пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T23:49
2023-09-05T23:49
2023-09-05T23:53
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ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Торгово-экономические отношения между Китаем и США переживают "трудный период", заявил во вторник пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. "Сейчас экономическое сотрудничество и торговля между двумя странами находятся в сложном положении… Причины включают торговые тарифы, односторонние санкции, ужесточение экспортного контроля и новые ограничения на приток двухсторонних инвестиций", - сказал дипломат на брифинге. По его словам, впервые за 15 лет КНР не является крупнейшим источником импорта для США, а вложения китайских инвесторов в американскую экономику, достигшие пика в 2016 году, продолжают неуклонно сокращаться. Вместе с тем, уточнил представитель посольства, Китай и США по-прежнему остаются ключевыми торговыми партнерами друг для друга. Как отмечала недавно посетившая Китай глава минторга США Джина Раймондо, две страны "жестко конкурируют" друг с другом, однако таким соперничеством необходимо управлять, поскольку конфликт сторон не отвечает ничьим интересам. В ходе ее поездки Вашингтон и Пекин договорились о создании специальной рабочей группы для разрешения торгово-экономических вопросов.
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китай, сша, вашингтон (штат)
Китай, США, Вашингтон (штат)
В посольстве КНР заявили о трудном периоде в отношениях с США
Посольство КНР: экономические отношения Китая и США переживают трудный период
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Торгово-экономические отношения между Китаем и США переживают "трудный период", заявил во вторник пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Сейчас экономическое сотрудничество и торговля между двумя странами находятся в сложном положении… Причины включают торговые тарифы, односторонние санкции, ужесточение экспортного контроля и новые ограничения на приток двухсторонних инвестиций", - сказал дипломат на брифинге.
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По его словам, впервые за 15 лет КНР не является крупнейшим источником импорта для США, а вложения китайских инвесторов в американскую экономику, достигшие пика в 2016 году, продолжают неуклонно сокращаться.
Вместе с тем, уточнил представитель посольства, Китай и США по-прежнему остаются ключевыми торговыми партнерами друг для друга.
Как отмечала недавно посетившая Китай глава минторга США Джина Раймондо, две страны "жестко конкурируют" друг с другом, однако таким соперничеством необходимо управлять, поскольку конфликт сторон не отвечает ничьим интересам. В ходе ее поездки Вашингтон и Пекин
договорились о создании специальной рабочей группы для разрешения торгово-экономических вопросов.