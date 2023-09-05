https://ria.ru/20230905/otnosheniya-1894420478.html

В посольстве КНР заявили о трудном периоде в отношениях с США

В посольстве КНР заявили о трудном периоде в отношениях с США - РИА Новости, 05.09.2023

В посольстве КНР заявили о трудном периоде в отношениях с США

Торгово-экономические отношения между Китаем и США переживают "трудный период", заявил во вторник пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T23:49

2023-09-05T23:49

2023-09-05T23:53

китай

сша

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Торгово-экономические отношения между Китаем и США переживают "трудный период", заявил во вторник пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. "Сейчас экономическое сотрудничество и торговля между двумя странами находятся в сложном положении… Причины включают торговые тарифы, односторонние санкции, ужесточение экспортного контроля и новые ограничения на приток двухсторонних инвестиций", - сказал дипломат на брифинге. По его словам, впервые за 15 лет КНР не является крупнейшим источником импорта для США, а вложения китайских инвесторов в американскую экономику, достигшие пика в 2016 году, продолжают неуклонно сокращаться. Вместе с тем, уточнил представитель посольства, Китай и США по-прежнему остаются ключевыми торговыми партнерами друг для друга. Как отмечала недавно посетившая Китай глава минторга США Джина Раймондо, две страны "жестко конкурируют" друг с другом, однако таким соперничеством необходимо управлять, поскольку конфликт сторон не отвечает ничьим интересам. В ходе ее поездки Вашингтон и Пекин договорились о создании специальной рабочей группы для разрешения торгово-экономических вопросов.

https://ria.ru/20230902/kitay-1893787423.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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китай, сша, вашингтон (штат)