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"С таким не сталкивались". Украину предупредили о российском супероружии - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 05.09.2023 (обновлено: 23:20 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/oruzhie-1894410562.html
"С таким не сталкивались". Украину предупредили о российском супероружии
"С таким не сталкивались". Украину предупредили о российском супероружии - РИА Новости, 05.09.2023
"С таким не сталкивались". Украину предупредили о российском супероружии
Китайские военные эксперты высоко оценивают российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и его успехи в зоне спецоперации, пишет газета Sohu. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T21:37
2023-09-05T23:20
специальная военная операция на украине
технологии
украина
китай
россия
ростех
сергей чемезов
денис мантуров
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Китайские военные эксперты высоко оценивают российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и его успехи в зоне спецоперации, пишет газета Sohu."Россия разработала новое поколение супероружия для обхода американских ПВО. "Кинжал" привлек внимание всего мира своей чрезвычайно высокой скоростью", — говорится в статье.Как отметил автор материала, в зоне спецоперации эти ракеты продемонстрировали мощь, с которой ранее никто не сталкивался, и представляют серьезную угрозу для Украины."Существующие системы противовоздушной бороны просто не могут перехватить "Кинжалы". Это действительно &lt;...&gt; достижение военного искусства мирового уровня", — резюмировал он.В мае российские войска поразили зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве с помощью "Кинжалов". Американские средства ПВО не смогли их перехватить. Как отметил вице-премьер Денис Мантуров, только отечественные средства противовоздушной обороны способны уничтожать ракеты такого типа.В середине августа гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация увеличила объем производства по всем видам военной продукции, которая массово применяется в зоне спецоперации. Речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнеметных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолетах Ка-52, Ми-28, самолетах Су-57 и Су-35, а также беспилотниках "Ланцет".
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894197421.html
https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html
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технологии, украина, китай, россия, ростех, сергей чемезов, денис мантуров, т-90м, ка-52 "аллигатор", ми-28
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Китай, Россия, Ростех, Сергей Чемезов, Денис Мантуров, Т-90М, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28
"С таким не сталкивались". Украину предупредили о российском супероружии

Sohu назвал российский комплекс Кинжал серьезной угрозой для Украины

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Кинжал - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Китайские военные эксперты высоко оценивают российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и его успехи в зоне спецоперации, пишет газета Sohu.
"Россия разработала новое поколение супероружия для обхода американских ПВО. "Кинжал" привлек внимание всего мира своей чрезвычайно высокой скоростью", — говорится в статье.
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Как отметил автор материала, в зоне спецоперации эти ракеты продемонстрировали мощь, с которой ранее никто не сталкивался, и представляют серьезную угрозу для Украины.
"Существующие системы противовоздушной бороны просто не могут перехватить "Кинжалы". Это действительно <...> достижение военного искусства мирового уровня", — резюмировал он.
В мае российские войска поразили зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве с помощью "Кинжалов". Американские средства ПВО не смогли их перехватить. Как отметил вице-премьер Денис Мантуров, только отечественные средства противовоздушной обороны способны уничтожать ракеты такого типа.
В середине августа гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация увеличила объем производства по всем видам военной продукции, которая массово применяется в зоне спецоперации. Речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнеметных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолетах Ка-52, Ми-28, самолетах Су-57 и Су-35, а также беспилотниках "Ланцет".
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаКитайРоссияРостехСергей ЧемезовДенис МантуровТ-90МКа-52 "Аллигатор"Ми-28
 
 
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