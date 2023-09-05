https://ria.ru/20230905/oruzhie-1894410562.html

"С таким не сталкивались". Украину предупредили о российском супероружии

"С таким не сталкивались". Украину предупредили о российском супероружии - РИА Новости, 05.09.2023

"С таким не сталкивались". Украину предупредили о российском супероружии

Китайские военные эксперты высоко оценивают российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и его успехи в зоне спецоперации, пишет газета Sohu. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T21:37

2023-09-05T21:37

2023-09-05T23:20

специальная военная операция на украине

технологии

украина

китай

россия

ростех

сергей чемезов

денис мантуров

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Китайские военные эксперты высоко оценивают российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и его успехи в зоне спецоперации, пишет газета Sohu."Россия разработала новое поколение супероружия для обхода американских ПВО. "Кинжал" привлек внимание всего мира своей чрезвычайно высокой скоростью", — говорится в статье.Как отметил автор материала, в зоне спецоперации эти ракеты продемонстрировали мощь, с которой ранее никто не сталкивался, и представляют серьезную угрозу для Украины."Существующие системы противовоздушной бороны просто не могут перехватить "Кинжалы". Это действительно <...> достижение военного искусства мирового уровня", — резюмировал он.В мае российские войска поразили зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве с помощью "Кинжалов". Американские средства ПВО не смогли их перехватить. Как отметил вице-премьер Денис Мантуров, только отечественные средства противовоздушной обороны способны уничтожать ракеты такого типа.В середине августа гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация увеличила объем производства по всем видам военной продукции, которая массово применяется в зоне спецоперации. Речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнеметных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолетах Ка-52, Ми-28, самолетах Су-57 и Су-35, а также беспилотниках "Ланцет".

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894197421.html

https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html

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