"С таким не сталкивались". Украину предупредили о российском супероружии
Sohu назвал российский комплекс Кинжал серьезной угрозой для Украины
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Китайские военные эксперты высоко оценивают российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и его успехи в зоне спецоперации, пишет газета Sohu.
"Россия разработала новое поколение супероружия для обхода американских ПВО. "Кинжал" привлек внимание всего мира своей чрезвычайно высокой скоростью", — говорится в статье.
Как отметил автор материала, в зоне спецоперации эти ракеты продемонстрировали мощь, с которой ранее никто не сталкивался, и представляют серьезную угрозу для Украины.
"Существующие системы противовоздушной бороны просто не могут перехватить "Кинжалы". Это действительно <...> достижение военного искусства мирового уровня", — резюмировал он.
В мае российские войска поразили зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве с помощью "Кинжалов". Американские средства ПВО не смогли их перехватить. Как отметил вице-премьер Денис Мантуров, только отечественные средства противовоздушной обороны способны уничтожать ракеты такого типа.
В середине августа гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация увеличила объем производства по всем видам военной продукции, которая массово применяется в зоне спецоперации. Речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнеметных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолетах Ка-52, Ми-28, самолетах Су-57 и Су-35, а также беспилотниках "Ланцет".