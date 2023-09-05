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Хоценко дал старт кадровому конкурсу "Омская область: ПРОдвижение" - РИА Новости, 05.09.2023
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Омская область
 
13:14 05.09.2023 (обновлено: 13:51 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/omsk-1894278780.html
Хоценко дал старт кадровому конкурсу "Омская область: ПРОдвижение"
Хоценко дал старт кадровому конкурсу "Омская область: ПРОдвижение" - РИА Новости, 05.09.2023
Хоценко дал старт кадровому конкурсу "Омская область: ПРОдвижение"
Глава Омской области Виталий Хоценко запустил кадровый проект "Омская область: ПРОдвижение", рассказали в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:14
2023-09-05T13:51
омская область
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 5 сен - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко запустил кадровый проект "Омская область: ПРОдвижение", рассказали в пресс-службе правительства региона. Проект новый, название для него выбрали сами жители области. Он направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах региона. Организаторами стали аппарат губернатора и правительства Омской области при поддержке президентской платформы "Россия – страна возможностей". Виталий Хоценко рассказал о целях проекта и подчеркнул его особую значимость для развития региона. "Этот проект нацелен на людей, которые видят себя в регионе, хотят и готовы работать на благо Омской области – развивать ее инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни всех жителей региона. Не менее важным процессом является возвращение в область квалифицированных специалистов, которые ранее не смогли найти себя в регионе. Теперь у них появляется такая возможность", – рассказал врио губернатора. Победители проекта станут кандидатами на должности в органах исполнительной власти и будут представлять интерес для кадровых запросов бизнес-структур. Процесс отбора поделен на три этапа: регистрация, заочный отбор и очная оценка. Этап регистрации продлится с 5 сентября по 19 октября. Подать заявку можно на сайте проекта продвижение55.рф. Победители проекта получат сертификат на 1 миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике.
https://ria.ru/20230902/trassa-1893811073.html
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омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко

Хоценко дал старт кадровому конкурсу "Омская область: ПРОдвижение"

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГлава Омской области Виталий Хоценко дал старт кадровому проекту "Омская область: ПРОдвижение"
Глава Омской области Виталий Хоценко дал старт кадровому проекту Омская область: ПРОдвижение - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Глава Омской области Виталий Хоценко дал старт кадровому проекту "Омская область: ПРОдвижение"
Читать ria.ru в
ОМСК, 5 сен - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко запустил кадровый проект "Омская область: ПРОдвижение", рассказали в пресс-службе правительства региона.
Проект новый, название для него выбрали сами жители области. Он направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах региона. Организаторами стали аппарат губернатора и правительства Омской области при поддержке президентской платформы "Россия – страна возможностей". Виталий Хоценко рассказал о целях проекта и подчеркнул его особую значимость для развития региона.
«
"Этот проект нацелен на людей, которые видят себя в регионе, хотят и готовы работать на благо Омской области – развивать ее инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни всех жителей региона. Не менее важным процессом является возвращение в область квалифицированных специалистов, которые ранее не смогли найти себя в регионе. Теперь у них появляется такая возможность", – рассказал врио губернатора.
Победители проекта станут кандидатами на должности в органах исполнительной власти и будут представлять интерес для кадровых запросов бизнес-структур. Процесс отбора поделен на три этапа: регистрация, заочный отбор и очная оценка. Этап регистрации продлится с 5 сентября по 19 октября. Подать заявку можно на сайте проекта продвижение55.рф. Победители проекта получат сертификат на 1 миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике.
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Омская областьОмская областьВиталий Хоценко
 
 
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