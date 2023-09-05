Хоценко дал старт кадровому конкурсу "Омская область: ПРОдвижение"
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГлава Омской области Виталий Хоценко дал старт кадровому проекту "Омская область: ПРОдвижение"
Глава Омской области Виталий Хоценко дал старт кадровому проекту "Омская область: ПРОдвижение"
ОМСК, 5 сен - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко запустил кадровый проект "Омская область: ПРОдвижение", рассказали в пресс-службе правительства региона.
Проект новый, название для него выбрали сами жители области. Он направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах региона. Организаторами стали аппарат губернатора и правительства Омской области при поддержке президентской платформы "Россия – страна возможностей". Виталий Хоценко рассказал о целях проекта и подчеркнул его особую значимость для развития региона.
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"Этот проект нацелен на людей, которые видят себя в регионе, хотят и готовы работать на благо Омской области – развивать ее инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни всех жителей региона. Не менее важным процессом является возвращение в область квалифицированных специалистов, которые ранее не смогли найти себя в регионе. Теперь у них появляется такая возможность", – рассказал врио губернатора.
Победители проекта станут кандидатами на должности в органах исполнительной власти и будут представлять интерес для кадровых запросов бизнес-структур. Процесс отбора поделен на три этапа: регистрация, заочный отбор и очная оценка. Этап регистрации продлится с 5 сентября по 19 октября. Подать заявку можно на сайте проекта продвижение55.рф. Победители проекта получат сертификат на 1 миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике.