https://ria.ru/20230905/ogranicheniya-1894218706.html

Аэропорты Внуково и Шереметьево заработали после временных ограничений

Аэропорты Внуково и Шереметьево заработали после временных ограничений - РИА Новости, 05.09.2023

Аэропорты Внуково и Шереметьево заработали после временных ограничений

Аэропорты Внуково и Шереметьево временно ограничивали полеты во вторник, на запасные аэропорты ушло пять самолетов, с 07.30 мск аэропорты Москвы и аэропорт... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T07:35

2023-09-05T07:35

2023-09-05T08:10

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

внуково (аэропорт)

происшествия

москва

жуковский

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Аэропорты Внуково и Шереметьево временно ограничивали полеты во вторник, на запасные аэропорты ушло пять самолетов, с 07.30 мск аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают штатно, сообщила Росавиация."С 07.30 мск 5 сентября 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Ранее в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из/в аэропортов Внуково и Шереметьево, в этой связи на запасные аэропорты ушло пять самолетов. Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения", - сообщила Росавиация.В аэропорту Внуково журналистам сообщили, что из-за введенных ограничений часть рейсов с 3.00 для безопасности была перенаправлена в другие авиагавани. "С 05.30 часов все ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сказали там.Росавиация добавляет, что в период временного ограничения полетов в аэропортах Внуково и Шереметьево экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся атаковать Москву, предварительно, никто не пострадал, в результате падения обломков был повреждён бытовой объект. Затем еще один беспилотник, летевший в направлении столицы, был уничтожен в Тверской области в районе Завидово, отмечал столичный градоначальник.

https://ria.ru/20230905/aeroporty-1894214069.html

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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), происшествия, москва, жуковский