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Президент Армении отозвал постпреда страны в ОДКБ
Президент Армении отозвал постпреда страны в ОДКБ - РИА Новости, 05.09.2023
Президент Армении отозвал постпреда страны в ОДКБ
Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал постпреда страны в ОДКБ Виктора Биягова, другим указом Биягов назначен послом в Нидерландах и представителем в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:00
2023-09-05T17:00
2023-09-05T17:02
армения
ваагн хачатурян
одкб
организация по запрещению химического оружия
нидерланды
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ЕРЕВАН, 5 сен - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал постпреда страны в ОДКБ Виктора Биягова, другим указом Биягов назначен послом в Нидерландах и представителем в Организации по запрещению химического оружия, сообщили во вторник в пресс-службе главы государства. "Отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в указе, опубликованном на президентском сайте. Другим указом Биягов назначен послом Армении в Нидерландах и постоянным представителем страны в Организации по запрещению химического оружия. Место постпреда Армении в ОДКБ пока осталось вакантным.
https://ria.ru/20230904/nedovolstvo-1894083930.html
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армения, ваагн хачатурян, одкб, организация по запрещению химического оружия, нидерланды, в мире
Армения, Ваагн Хачатурян, ОДКБ, Организация по запрещению химического оружия, Нидерланды, В мире
Президент Армении отозвал постпреда страны в ОДКБ
Президент Армении Хачатурян отозвал Биягова с должности постпреда страны в ОДКБ