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Президент Армении отозвал постпреда страны в ОДКБ - РИА Новости, 05.09.2023
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17:00 05.09.2023 (обновлено: 17:02 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/odkb-1894344045.html
Президент Армении отозвал постпреда страны в ОДКБ
Президент Армении отозвал постпреда страны в ОДКБ - РИА Новости, 05.09.2023
Президент Армении отозвал постпреда страны в ОДКБ
Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал постпреда страны в ОДКБ Виктора Биягова, другим указом Биягов назначен послом в Нидерландах и представителем в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:00
2023-09-05T17:02
армения
ваагн хачатурян
одкб
организация по запрещению химического оружия
нидерланды
в мире
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ЕРЕВАН, 5 сен - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал постпреда страны в ОДКБ Виктора Биягова, другим указом Биягов назначен послом в Нидерландах и представителем в Организации по запрещению химического оружия, сообщили во вторник в пресс-службе главы государства. "Отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в указе, опубликованном на президентском сайте. Другим указом Биягов назначен послом Армении в Нидерландах и постоянным представителем страны в Организации по запрещению химического оружия. Место постпреда Армении в ОДКБ пока осталось вакантным.
https://ria.ru/20230904/nedovolstvo-1894083930.html
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армения, ваагн хачатурян, одкб, организация по запрещению химического оружия, нидерланды, в мире
Армения, Ваагн Хачатурян, ОДКБ, Организация по запрещению химического оружия, Нидерланды, В мире
Президент Армении отозвал постпреда страны в ОДКБ

Президент Армении Хачатурян отозвал Биягова с должности постпреда страны в ОДКБ

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 5 сен - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал постпреда страны в ОДКБ Виктора Биягова, другим указом Биягов назначен послом в Нидерландах и представителем в Организации по запрещению химического оружия, сообщили во вторник в пресс-службе главы государства.
"Отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в указе, опубликованном на президентском сайте.
Другим указом Биягов назначен послом Армении в Нидерландах и постоянным представителем страны в Организации по запрещению химического оружия.
Место постпреда Армении в ОДКБ пока осталось вакантным.
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Источник: Россия выразила недовольство последними заявлениями Армении
4 сентября, 14:33
 
АрменияВаагн ХачатурянОДКБОрганизация по запрещению химического оружияНидерландыВ мире
 
 
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