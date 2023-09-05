https://ria.ru/20230905/odkb-1894344045.html

Президент Армении отозвал постпреда страны в ОДКБ

Президент Армении отозвал постпреда страны в ОДКБ - РИА Новости, 05.09.2023

Президент Армении отозвал постпреда страны в ОДКБ

Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал постпреда страны в ОДКБ Виктора Биягова, другим указом Биягов назначен послом в Нидерландах и представителем в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T17:00

2023-09-05T17:00

2023-09-05T17:02

армения

ваагн хачатурян

одкб

организация по запрещению химического оружия

нидерланды

в мире

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ЕРЕВАН, 5 сен - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал постпреда страны в ОДКБ Виктора Биягова, другим указом Биягов назначен послом в Нидерландах и представителем в Организации по запрещению химического оружия, сообщили во вторник в пресс-службе главы государства. "Отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в указе, опубликованном на президентском сайте. Другим указом Биягов назначен послом Армении в Нидерландах и постоянным представителем страны в Организации по запрещению химического оружия. Место постпреда Армении в ОДКБ пока осталось вакантным.

https://ria.ru/20230904/nedovolstvo-1894083930.html

армения

нидерланды

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армения, ваагн хачатурян, одкб, организация по запрещению химического оружия, нидерланды, в мире