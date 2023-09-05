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Британия и союзники обучили более ста украинских военных медиков - РИА Новости, 05.09.2023
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19:00 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/obuchenie-1894390002.html
Британия и союзники обучили более ста украинских военных медиков
Британия и союзники обучили более ста украинских военных медиков - РИА Новости, 05.09.2023
Британия и союзники обучили более ста украинских военных медиков
Великобритания, Исландия и Нидерланды обучили более 100 украинских военных медиков, сообщило во вторник британское минобороны в соцсети X (бывшая Twitter). РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:00
2023-09-05T19:00
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Великобритания, Исландия и Нидерланды обучили более 100 украинских военных медиков, сообщило во вторник британское минобороны в соцсети X (бывшая Twitter). "Более 100 украинских военных медиков были обучены британскими, исландскими и голландскими медиками", - говорится в сообщении ведомства. Как отметили в британском оборонном ведомстве, медики обучились "жизненно-важным" медицинским техникам и получили навыки "спасения жизни под огнем". Ранее минобороны Великобритании сообщало, что британский спецназ закончил обучение около тысячи украинских солдат проведению десантных операций на малых катерах и лодках. Кроме того, десять украинских капелланов прошли первый в своем роде двухнедельный курс обучения в британской армии. В общей сложности 20 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании в рамках многонациональной учебной операции Interflex. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890764669.html
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в мире, украина, великобритания, нато
В мире, Украина, Великобритания, НАТО
Британия и союзники обучили более ста украинских военных медиков

МО Британии: Лондон и союзники обучили более ста украинских военных медиков

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе в Великобритании
Украинские военные во время тренировки на военной базе в Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки на военной базе в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Великобритания, Исландия и Нидерланды обучили более 100 украинских военных медиков, сообщило во вторник британское минобороны в соцсети X (бывшая Twitter).
"Более 100 украинских военных медиков были обучены британскими, исландскими и голландскими медиками", - говорится в сообщении ведомства.
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Как отметили в британском оборонном ведомстве, медики обучились "жизненно-важным" медицинским техникам и получили навыки "спасения жизни под огнем".
Ранее минобороны Великобритании сообщало, что британский спецназ закончил обучение около тысячи украинских солдат проведению десантных операций на малых катерах и лодках. Кроме того, десять украинских капелланов прошли первый в своем роде двухнедельный курс обучения в британской армии.
В общей сложности 20 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании в рамках многонациональной учебной операции Interflex.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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