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Британия и союзники обучили более ста украинских военных медиков

Британия и союзники обучили более ста украинских военных медиков - РИА Новости, 05.09.2023

Британия и союзники обучили более ста украинских военных медиков

Великобритания, Исландия и Нидерланды обучили более 100 украинских военных медиков, сообщило во вторник британское минобороны в соцсети X (бывшая Twitter). РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T19:00

2023-09-05T19:00

2023-09-05T19:00

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Великобритания, Исландия и Нидерланды обучили более 100 украинских военных медиков, сообщило во вторник британское минобороны в соцсети X (бывшая Twitter). "Более 100 украинских военных медиков были обучены британскими, исландскими и голландскими медиками", - говорится в сообщении ведомства. Как отметили в британском оборонном ведомстве, медики обучились "жизненно-важным" медицинским техникам и получили навыки "спасения жизни под огнем". Ранее минобороны Великобритании сообщало, что британский спецназ закончил обучение около тысячи украинских солдат проведению десантных операций на малых катерах и лодках. Кроме того, десять украинских капелланов прошли первый в своем роде двухнедельный курс обучения в британской армии. В общей сложности 20 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании в рамках многонациональной учебной операции Interflex. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230818/ukraina-1890764669.html

https://ria.ru/20230811/ukraina-1889636093.html

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