https://ria.ru/20230905/obstrel-1894414312.html

ВСУ обстреляли Валерьяновку в ДНР

ВСУ обстреляли Валерьяновку в ДНР - РИА Новости, 05.09.2023

ВСУ обстреляли Валерьяновку в ДНР

Украинские войска в 21.30 выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по населенному пункту Валерьяновка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T22:26

2023-09-05T22:26

2023-09-05T22:26

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска в 21.30 выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по населенному пункту Валерьяновка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.30 - населенный пункт Елизаветовка - населенный пункт Валерьяновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство также добавило, что в 21.00 по Макеевке (Червоногвардейский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 21.30 по Ясиноватскому району - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, и в 21.45 по Донецку (Киевский район) - три снаряда калибром 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230902/kontrnastuplenie-1893835174.html

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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макеевка, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк