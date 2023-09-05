https://ria.ru/20230905/obstrel-1894406061.html

При обстрелах Донецка ВСУ погибла мирная жительница

При обстрелах Донецка ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 05.09.2023

При обстрелах Донецка ВСУ погибла мирная жительница

В результате обстрелов Донецка во вторник погибла женщина, семь человек, в числе которых подросток, получили ранения, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T20:41

2023-09-05T20:41

2023-09-05T20:59

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

происшествия

кировский район

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В результате обстрелов Донецка во вторник погибла женщина, семь человек, в числе которых подросток, получили ранения, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале."Под огнем ВСУ сегодня находились Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы города Донецка, Червоногвардейский район Макеевки, Ясиноватский район, Горловка, населенные пункты Светлодарск, Мироновский, Луганское. В результате обстрелов противника погибла женщина 1937 года рождения в Кировском районе столицы региона. Всего семь человек получили ранения, в том числе подросток 2006 года рождения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.Пушилин уточнил, что обстрелами повреждено 19 домостроений и семь объектов инфраструктуры. Всего противник совершил 83 обстрела, выпустив 322 боеприпаса реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, вооруженные силы украины, происшествия, кировский район, донецкая народная республика, денис пушилин