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При обстрелах Донецка ВСУ погибла мирная жительница
При обстрелах Донецка ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 05.09.2023
При обстрелах Донецка ВСУ погибла мирная жительница
В результате обстрелов Донецка во вторник погибла женщина, семь человек, в числе которых подросток, получили ранения, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T20:41
2023-09-05T20:41
2023-09-05T20:59
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
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кировский район
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В результате обстрелов Донецка во вторник погибла женщина, семь человек, в числе которых подросток, получили ранения, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале."Под огнем ВСУ сегодня находились Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы города Донецка, Червоногвардейский район Макеевки, Ясиноватский район, Горловка, населенные пункты Светлодарск, Мироновский, Луганское. В результате обстрелов противника погибла женщина 1937 года рождения в Кировском районе столицы региона. Всего семь человек получили ранения, в том числе подросток 2006 года рождения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.Пушилин уточнил, что обстрелами повреждено 19 домостроений и семь объектов инфраструктуры. Всего противник совершил 83 обстрела, выпустив 322 боеприпаса реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html
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донецк, вооруженные силы украины, происшествия, кировский район, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
При обстрелах Донецка ВСУ погибла мирная жительница
Пушилин: при обстрелах Донецка ВСУ погибла женщина, еще семь человек пострадали