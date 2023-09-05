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Артиллерия ВСУ обстреляла здание Детской железной дороги в Донецке
Артиллерия ВСУ обстреляла здание Детской железной дороги в Донецке - РИА Новости, 05.09.2023
Артиллерия ВСУ обстреляла здание Детской железной дороги в Донецке
Артиллерия ВСУ обстреляла здание Детской железной дороги в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T20:17
2023-09-05T20:17
2023-09-05T20:17
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донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Артиллерия ВСУ обстреляла здание Детской железной дороги в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости. Снаряд упал рядом со строением, осколками повреждено остекление и мебель внутри помещения. Ещё два снаряда упали в том же районе в Парке культуры и отдыха и возле монумента Освободителям Донбасса. Первая магистраль Детской железнодорожной дороги в Донецке была построена в 1930-х годах. Основной маршрут был проложен в 70-х годах. Протяженность маршрута Детской донецкой железной дороги — 2,1 километра. Состав из 6 вагонов проходит её за 25 минут. Студенты профильных учебных заведений проходили на ней обязательную практику. Детская железная дорога принимала посетителей всё время конфликта в Донбассе до начала СВО. В момент обстрела часть сотрудников находилась в здании.
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РИА Новости
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РИА Новости
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донбасс, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецк, Происшествия
Артиллерия ВСУ обстреляла здание Детской железной дороги в Донецке
Артиллерия ВСУ обстреляла здание Детской железной дороги в Донецке