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Артиллерия ВСУ обстреляла здание Детской железной дороги в Донецке - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:17 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/obstrel-1894403615.html
Артиллерия ВСУ обстреляла здание Детской железной дороги в Донецке
Артиллерия ВСУ обстреляла здание Детской железной дороги в Донецке - РИА Новости, 05.09.2023
Артиллерия ВСУ обстреляла здание Детской железной дороги в Донецке
Артиллерия ВСУ обстреляла здание Детской железной дороги в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T20:17
2023-09-05T20:17
специальная военная операция на украине
донбасс
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Артиллерия ВСУ обстреляла здание Детской железной дороги в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости. Снаряд упал рядом со строением, осколками повреждено остекление и мебель внутри помещения. Ещё два снаряда упали в том же районе в Парке культуры и отдыха и возле монумента Освободителям Донбасса. Первая магистраль Детской железнодорожной дороги в Донецке была построена в 1930-х годах. Основной маршрут был проложен в 70-х годах. Протяженность маршрута Детской донецкой железной дороги — 2,1 километра. Состав из 6 вагонов проходит её за 25 минут. Студенты профильных учебных заведений проходили на ней обязательную практику. Детская железная дорога принимала посетителей всё время конфликта в Донбассе до начала СВО. В момент обстрела часть сотрудников находилась в здании.
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РИА Новости
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донбасс, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецк, Происшествия
Артиллерия ВСУ обстреляла здание Детской железной дороги в Донецке

Артиллерия ВСУ обстреляла здание Детской железной дороги в Донецке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Артиллерия ВСУ обстреляла здание Детской железной дороги в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости.
Снаряд упал рядом со строением, осколками повреждено остекление и мебель внутри помещения.
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Ещё два снаряда упали в том же районе в Парке культуры и отдыха и возле монумента Освободителям Донбасса.
Первая магистраль Детской железнодорожной дороги в Донецке была построена в 1930-х годах. Основной маршрут был проложен в 70-х годах. Протяженность маршрута Детской донецкой железной дороги — 2,1 километра. Состав из 6 вагонов проходит её за 25 минут. Студенты профильных учебных заведений проходили на ней обязательную практику.
Детская железная дорога принимала посетителей всё время конфликта в Донбассе до начала СВО. В момент обстрела часть сотрудников находилась в здании.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассДонецкПроисшествия
 
 
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