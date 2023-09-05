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При обстреле Донецка ВСУ пострадал еще один детский сад - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:07 05.09.2023 (обновлено: 20:22 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/obstrel-1894402808.html
При обстреле Донецка ВСУ пострадал еще один детский сад
При обстреле Донецка ВСУ пострадал еще один детский сад - РИА Новости, 05.09.2023
При обстреле Донецка ВСУ пострадал еще один детский сад
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал еще один детский сад, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T20:07
2023-09-05T20:22
донецк
куйбышевский район
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал еще один детский сад, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.&quot;Во время обстрела Куйбышевского района по улице Зуевская повреждения получил детский сад №364&quot;, — написал глава города.Незадолго до этого Кулемзин заявил, что украинский снаряд попал в здание детского сада №191 в том же районе столицы Донецкой Народной Республики. Кроме того, днем мэр сообщал о повреждении здания школы после удара ВСУ по Кировскому району города.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, во вторник ВСУ неоднократно открывали огонь по Куйбышевскому району, применяя в том числе ракеты из РСЗО и кассетные снаряды калибра 155 миллиметров.В последнее время украинские войска используют для обстрелов и кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230904/donetsk-1894151872.html
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куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия, вооруженные силы украины
Донецк, Куйбышевский район, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка ВСУ пострадал еще один детский сад

Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ пострадало здание еще одного детсада

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал еще один детский сад, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«

"Во время обстрела Куйбышевского района по улице Зуевская повреждения получил детский сад №364", — написал глава города.

Незадолго до этого Кулемзин заявил, что украинский снаряд попал в здание детского сада №191 в том же районе столицы Донецкой Народной Республики. Кроме того, днем мэр сообщал о повреждении здания школы после удара ВСУ по Кировскому району города.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, во вторник ВСУ неоднократно открывали огонь по Куйбышевскому району, применяя в том числе ракеты из РСЗО и кассетные снаряды калибра 155 миллиметров.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Киевские войска также получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

В последнее время украинские войска используют для обстрелов и кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)ПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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