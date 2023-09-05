https://ria.ru/20230905/obstrel-1894402808.html

При обстреле Донецка ВСУ пострадал еще один детский сад

При обстреле Донецка ВСУ пострадал еще один детский сад - РИА Новости, 05.09.2023

При обстреле Донецка ВСУ пострадал еще один детский сад

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал еще один детский сад, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T20:07

2023-09-05T20:07

2023-09-05T20:22

донецк

куйбышевский район

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал еще один детский сад, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале."Во время обстрела Куйбышевского района по улице Зуевская повреждения получил детский сад №364", — написал глава города.Незадолго до этого Кулемзин заявил, что украинский снаряд попал в здание детского сада №191 в том же районе столицы Донецкой Народной Республики. Кроме того, днем мэр сообщал о повреждении здания школы после удара ВСУ по Кировскому району города.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, во вторник ВСУ неоднократно открывали огонь по Куйбышевскому району, применяя в том числе ракеты из РСЗО и кассетные снаряды калибра 155 миллиметров.В последнее время украинские войска используют для обстрелов и кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230904/donetsk-1894151872.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия, вооруженные силы украины