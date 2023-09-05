При обстреле Донецка ВСУ пострадал еще один детский сад
Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ пострадало здание еще одного детсада
Фрагмент снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал еще один детский сад, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
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"Во время обстрела Куйбышевского района по улице Зуевская повреждения получил детский сад №364", — написал глава города.
Незадолго до этого Кулемзин заявил, что украинский снаряд попал в здание детского сада №191 в том же районе столицы Донецкой Народной Республики. Кроме того, днем мэр сообщал о повреждении здания школы после удара ВСУ по Кировскому району города.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, во вторник ВСУ неоднократно открывали огонь по Куйбышевскому району, применяя в том числе ракеты из РСЗО и кассетные снаряды калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Киевские войска также получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
В последнее время украинские войска используют для обстрелов и кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.