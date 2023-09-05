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ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:58 05.09.2023 (обновлено: 19:00 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/obstrel-1894389050.html
ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.09.2023
ВСУ обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:58
2023-09-05T19:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
нато
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.55 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район):. выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска в 17.00 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Кировский - в юго-западной, а Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть города. С того момента, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 10 снарядов по Донецку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.55 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район):. выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Кроме того, украинские войска в 17.00 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Кировский - в юго-западной, а Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть города. С того момента, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаНАТО
 
 
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