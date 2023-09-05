https://ria.ru/20230905/obstrel-1894389050.html

ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.09.2023

ВСУ обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:58

2023-09-05T18:58

2023-09-05T19:00

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

украина

нато

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.55 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район):. выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска в 17.00 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Кировский - в юго-западной, а Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть города. С того момента, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, нато