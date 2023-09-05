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Украинский снаряд влетел в здание детского сада в Донецке
Украинский снаряд влетел в здание детского сада в Донецке - РИА Новости, 05.09.2023
Украинский снаряд влетел в здание детского сада в Донецке
Украинский снаряд попал в здание детского сада в Куйбышевском районе на западе Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:57
2023-09-05T18:57
2023-09-05T20:09
донецк
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
происшествия
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Украинский снаряд попал в здание детского сада в Куйбышевском районе на западе Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате обстрела Куйбышевского района по улице Зоологическая произошло прямое попадание вражеского снаряда в детский сад № 191", — написал он.Кроме того, сегодня днем Кулемзин заявил о повреждении здания школы после удара ВСУ по Кировскому району города.Ранее во вторник представительство ДНР в СЦКК сообщило о 27 атаках на Куйбышевский район со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО и кассетные снаряды калибра 155 миллиметров.В последнее время украинские войска используют для обстрелов и кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html
донецк
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Украинский снаряд влетел в здание детского сада в Донецке
Снаряд ВСУ попал в детский сад в Донецке