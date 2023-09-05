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Украинские войска выпустили более 30 снарядов по ДНР - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/obstrel-1894329087.html
Украинские войска выпустили более 30 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили более 30 снарядов по ДНР - РИА Новости, 05.09.2023
Украинские войска выпустили более 30 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 31 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке, Ясиноватскому району, а также ряду других населенных пунктов ДНР, РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:27
2023-09-05T16:27
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
макеевка
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 31 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке, Ясиноватскому району, а также ряду других населенных пунктов ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Укрианы по направлению: 13.37 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.55 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.55 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. С 14.50 по 15.40 украинские войска подвергли обстрелам еще Ясиноватский район, Светлодарск, Кировский район Донецка, Луганское и Мироновский, выпустив по ним в общей сложности 21 снаряд из "натовского" калибра. Кроме того, ВСУ в 13.40 открыли огонь по Горловке, выпустив по городу четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский - в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года. Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230902/snaryad-1893871180.html
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донецк
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донецк, сцкк, донецкая народная республика, происшествия, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Макеевка
Украинские войска выпустили более 30 снарядов по ДНР

ВСУ выпустили 31 снаряд по Донецку, Ясиноватскому району и 4 населенным пунктам

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 31 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке, Ясиноватскому району, а также ряду других населенных пунктов ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Укрианы по направлению: 13.37 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.55 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.55 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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С 14.50 по 15.40 украинские войска подвергли обстрелам еще Ясиноватский район, Светлодарск, Кировский район Донецка, Луганское и Мироновский, выпустив по ним в общей сложности 21 снаряд из "натовского" калибра. Кроме того, ВСУ в 13.40 открыли огонь по Горловке, выпустив по городу четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский - в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года. Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияМакеевка
 
 
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