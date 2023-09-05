https://ria.ru/20230905/obstrel-1894329087.html

Украинские войска выпустили более 30 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили более 30 снарядов по ДНР - РИА Новости, 05.09.2023

Украинские войска выпустили более 30 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили 31 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке, Ясиноватскому району, а также ряду других населенных пунктов ДНР, РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:27

2023-09-05T16:27

2023-09-05T16:27

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

макеевка

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 31 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке, Ясиноватскому району, а также ряду других населенных пунктов ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Укрианы по направлению: 13.37 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.55 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.55 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. С 14.50 по 15.40 украинские войска подвергли обстрелам еще Ясиноватский район, Светлодарск, Кировский район Донецка, Луганское и Мироновский, выпустив по ним в общей сложности 21 снаряд из "натовского" калибра. Кроме того, ВСУ в 13.40 открыли огонь по Горловке, выпустив по городу четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский - в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года. Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230902/snaryad-1893871180.html

https://ria.ru/20230827/vzryvy-1892580658.html

донецк

донецкая народная республика

макеевка

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донецк, сцкк, донецкая народная республика, происшествия, макеевка