Украинские войска выпустили более 30 снарядов по ДНР
ВСУ выпустили 31 снаряд по Донецку, Ясиноватскому району и 4 населенным пунктам
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 31 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке, Ясиноватскому району, а также ряду других населенных пунктов ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Укрианы по направлению: 13.37 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.55 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.55 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
С 14.50 по 15.40 украинские войска подвергли обстрелам еще Ясиноватский район, Светлодарск, Кировский район Донецка, Луганское и Мироновский, выпустив по ним в общей сложности 21 снаряд из "натовского" калибра. Кроме того, ВСУ в 13.40 открыли огонь по Горловке, выпустив по городу четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский - в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года. Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.