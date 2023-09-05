При обстреле села в Белгородской области погиб мирный житель
Гладков: при обстреле ВСУ села Козинка Белгородской области погиб мужчина
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела села Козинка Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела села Козинка Белгородской области со стороны ВСУ
БЕЛГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Мирный житель погиб при повторном обстреле ВСУ села Козинка в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В результате повторного обстрела села Козинка погиб мирный житель. Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек ранен — женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер", — написал он.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела села Козинка Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела села Козинка Белгородской области со стороны ВСУ
Как уточнил глава региона, пострадавшую доставили в центральную районную больницу, ей оказывают всю необходимую помощь.
Ранее во вторник Гладков сообщил, что в Козинке более десяти домов, а также линия электропередачи и газоснабжения получили повреждения после прилета восьми артиллерийских мин ВСУ.
Это село находится в Грайворонском городском округе, который граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.
Территория Белгородской области практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.