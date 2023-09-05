https://ria.ru/20230905/obstrel-1894311552.html

При обстреле села в Белгородской области погиб мирный житель

При обстреле села в Белгородской области погиб мирный житель - РИА Новости, 05.09.2023

При обстреле села в Белгородской области погиб мирный житель

Мирный житель погиб при повторном обстреле ВСУ села Козинка в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:29

2023-09-05T15:29

2023-09-05T17:05

происшествия

белгородская область

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

украина

россия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Мирный житель погиб при повторном обстреле ВСУ села Козинка в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате повторного обстрела села Козинка погиб мирный житель. Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек ранен — женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер", — написал он.Как уточнил глава региона, пострадавшую доставили в центральную районную больницу, ей оказывают всю необходимую помощь.Ранее во вторник Гладков сообщил, что в Козинке более десяти домов, а также линия электропередачи и газоснабжения получили повреждения после прилета восьми артиллерийских мин ВСУ.Территория Белгородской области практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, россия, вооруженные силы украины