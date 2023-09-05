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При обстреле села в Белгородской области погиб мирный житель - РИА Новости, 05.09.2023
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15:29 05.09.2023 (обновлено: 17:05 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/obstrel-1894311552.html
При обстреле села в Белгородской области погиб мирный житель
При обстреле села в Белгородской области погиб мирный житель - РИА Новости, 05.09.2023
При обстреле села в Белгородской области погиб мирный житель
Мирный житель погиб при повторном обстреле ВСУ села Козинка в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:29
2023-09-05T17:05
происшествия
белгородская область
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
украина
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Мирный житель погиб при повторном обстреле ВСУ села Козинка в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате повторного обстрела села Козинка погиб мирный житель. Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек ранен — женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер", — написал он.Как уточнил глава региона, пострадавшую доставили в центральную районную больницу, ей оказывают всю необходимую помощь.Ранее во вторник Гладков сообщил, что в Козинке более десяти домов, а также линия электропередачи и газоснабжения получили повреждения после прилета восьми артиллерийских мин ВСУ.Территория Белгородской области практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
При обстреле села в Белгородской области погиб мирный житель

Гладков: при обстреле ВСУ села Козинка Белгородской области погиб мужчина

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела села Козинка Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела села Козинка Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела села Козинка Белгородской области со стороны ВСУ
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БЕЛГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Мирный житель погиб при повторном обстреле ВСУ села Козинка в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В результате повторного обстрела села Козинка погиб мирный житель. Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек ранен — женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер", — написал он.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела села Козинка Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела села Козинка Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела села Козинка Белгородской области со стороны ВСУ
Как уточнил глава региона, пострадавшую доставили в центральную районную больницу, ей оказывают всю необходимую помощь.
Ранее во вторник Гладков сообщил, что в Козинке более десяти домов, а также линия электропередачи и газоснабжения получили повреждения после прилета восьми артиллерийских мин ВСУ.

Это село находится в Грайворонском городском округе, который граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.

Территория Белгородской области практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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