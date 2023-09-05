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Украинские войска обстреляли Ясиноватский район кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район кассетными снарядами - РИА Новости, 05.09.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район кассетными снарядами
Украинские войска в 13.22 выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:45
2023-09-05T13:45
2023-09-05T13:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
семеновка (краматорск)
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска в 13.22 выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.22 - населенный пункт Семеновка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска с 13.10 по 13.30 выпустили в общей сложности еще десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району и Макеевке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
семеновка (краматорск)
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донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, семеновка (краматорск)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Семеновка (Краматорск)
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район кассетными снарядами
СЦКК: ВСУ выпустили 4 кассетных снаряда по Ясиноватскому району