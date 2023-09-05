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При обстреле Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/obstrel-1894285038.html
При обстреле Донецка погибла мирная жительница
При обстреле Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 05.09.2023
При обстреле Донецка погибла мирная жительница
Мирная жительница скончалась в больнице после полученных ран при обстреле Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:36
2023-09-05T13:36
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Мирная жительница скончалась в больнице после полученных ран при обстреле Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "К сожалению, женщина 1937 года рождения, которая оказалась под завалами в доме по улице Туполева после вражеского обстрела Кировского района, скончалась в больнице", - написал Кулемзин. Ранее в МЧС ДНР сообщили, что извлекли из-под завалов пострадавшую женщину в Кировском районе Донецка после обстрела со стороны украинских войск. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230904/snaryad-1894120870.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка погибла мирная жительница

Мэр Кулемзин сообщил о гибели женщины при обстреле Донецка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Мирная жительница скончалась в больнице после полученных ран при обстреле Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"К сожалению, женщина 1937 года рождения, которая оказалась под завалами в доме по улице Туполева после вражеского обстрела Кировского района, скончалась в больнице", - написал Кулемзин.
Ранее в МЧС ДНР сообщили, что извлекли из-под завалов пострадавшую женщину в Кировском районе Донецка после обстрела со стороны украинских войск.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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