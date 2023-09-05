https://ria.ru/20230905/obstrel-1894285038.html

При обстреле Донецка погибла мирная жительница

При обстреле Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 05.09.2023

При обстреле Донецка погибла мирная жительница

Мирная жительница скончалась в больнице после полученных ран при обстреле Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T13:36

2023-09-05T13:36

2023-09-05T13:36

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Мирная жительница скончалась в больнице после полученных ран при обстреле Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "К сожалению, женщина 1937 года рождения, которая оказалась под завалами в доме по улице Туполева после вражеского обстрела Кировского района, скончалась в больнице", - написал Кулемзин. Ранее в МЧС ДНР сообщили, что извлекли из-под завалов пострадавшую женщину в Кировском районе Донецка после обстрела со стороны украинских войск. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20230904/snaryad-1894120870.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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