https://ria.ru/20230905/obstrel-1894285038.html
При обстреле Донецка погибла мирная жительница
При обстреле Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 05.09.2023
При обстреле Донецка погибла мирная жительница
Мирная жительница скончалась в больнице после полученных ран при обстреле Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:36
2023-09-05T13:36
2023-09-05T13:36
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Мирная жительница скончалась в больнице после полученных ран при обстреле Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "К сожалению, женщина 1937 года рождения, которая оказалась под завалами в доме по улице Туполева после вражеского обстрела Кировского района, скончалась в больнице", - написал Кулемзин. Ранее в МЧС ДНР сообщили, что извлекли из-под завалов пострадавшую женщину в Кировском районе Донецка после обстрела со стороны украинских войск. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230904/snaryad-1894120870.html
донецк
кировский район
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При обстреле Донецка погибла мирная жительница
Мэр Кулемзин сообщил о гибели женщины при обстреле Донецка