https://ria.ru/20230905/obstrel-1894279810.html

Горловка частично осталась без света из-за обстрелов

Горловка частично осталась без света из-за обстрелов - РИА Новости, 05.09.2023

Горловка частично осталась без света из-за обстрелов

Поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T13:18

2023-09-05T13:18

2023-09-05T13:18

специальная военная операция на украине

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии частично обесточен поселок Гольмовский (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра. Ранее мэр сообщил, что украинские войска открыли огонь по Гольмовскому. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20230903/razryvy-1893952050.html

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

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горловка, гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия