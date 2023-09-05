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Горловка частично осталась без света из-за обстрелов
Горловка частично осталась без света из-за обстрелов - РИА Новости, 05.09.2023
Горловка частично осталась без света из-за обстрелов
Поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:18
2023-09-05T13:18
2023-09-05T13:18
специальная военная операция на украине
горловка
гольмовский
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии частично обесточен поселок Гольмовский (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра. Ранее мэр сообщил, что украинские войска открыли огонь по Гольмовскому. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20230903/razryvy-1893952050.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Горловка частично осталась без света из-за обстрелов
Мэр Горловки Приходько: поселок Гольмовский частично обесточен из-за обстрелов