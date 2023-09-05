https://ria.ru/20230905/niger-1894317527.html

Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе военных, пишут СМИ

Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе военных, пишут СМИ - РИА Новости, 05.09.2023

Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе военных, пишут СМИ

Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе части из порядка 1,5 тысяч военных, дислоцированных в африканской стране, сообщило издание Monde. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:47

2023-09-05T15:47

2023-09-05T16:44

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переворот в нигере — 2023

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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе части из порядка 1,5 тысяч военных, дислоцированных в африканской стране, сообщило издание Monde."Переговоры о выводе ряда военных подразделений начались. В порядке вещей начинать такие дискуссии в условиях, когда сотрудничество в борьбе с терроризмом прекращено", - сообщили СМИ несколько источников во Франции.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на минобороны страны сообщило, что французские военные в Нигере ведут переговоры с армией страны для обеспечения передвижений своего военного контингента.Официальных подтверждений о намерении вывести войска из Нигера от Парижа пока не поступало. Во Франции неоднократно указывали на то, что не признают требования мятежников, а французские военные находятся в стране по просьбе легитимных властей Нигера. В Нигере базируются порядка 1,5 тысяч французских военных, распределенных между базами в столице Ниамее, а также базами на севере страны и на границе с Мали. Как отмечает СМИ, часть из них могут быть перемещены в соседний Чад, а часть – отозваны во Францию.Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что французские военные в Нигере из-за отсутствия кооперации с нигерийскими войсками фактически более не могут выполнять свою миссию. Накануне назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил о проведении переговоров по скорейшему выводу из страны французских солдат. Он также заявил, что французские силы находятся в стране незаконно.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и одна тысяча французских военных.

https://ria.ru/20230905/posrednichestvo-1894208246.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, нигер, переворот в нигере — 2023