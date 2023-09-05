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Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе военных, пишут СМИ - РИА Новости, 05.09.2023
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15:47 05.09.2023 (обновлено: 16:44 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/niger-1894317527.html
Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе военных, пишут СМИ
Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе военных, пишут СМИ - РИА Новости, 05.09.2023
Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе военных, пишут СМИ
Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе части из порядка 1,5 тысяч военных, дислоцированных в африканской стране, сообщило издание Monde. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:47
2023-09-05T16:44
в мире
франция
нигер
переворот в нигере — 2023
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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе части из порядка 1,5 тысяч военных, дислоцированных в африканской стране, сообщило издание Monde."Переговоры о выводе ряда военных подразделений начались. В порядке вещей начинать такие дискуссии в условиях, когда сотрудничество в борьбе с терроризмом прекращено", - сообщили СМИ несколько источников во Франции.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на минобороны страны сообщило, что французские военные в Нигере ведут переговоры с армией страны для обеспечения передвижений своего военного контингента.Официальных подтверждений о намерении вывести войска из Нигера от Парижа пока не поступало. Во Франции неоднократно указывали на то, что не признают требования мятежников, а французские военные находятся в стране по просьбе легитимных властей Нигера. В Нигере базируются порядка 1,5 тысяч французских военных, распределенных между базами в столице Ниамее, а также базами на севере страны и на границе с Мали. Как отмечает СМИ, часть из них могут быть перемещены в соседний Чад, а часть – отозваны во Францию.Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что французские военные в Нигере из-за отсутствия кооперации с нигерийскими войсками фактически более не могут выполнять свою миссию. Накануне назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил о проведении переговоров по скорейшему выводу из страны французских солдат. Он также заявил, что французские силы находятся в стране незаконно.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и одна тысяча французских военных.
https://ria.ru/20230905/posrednichestvo-1894208246.html
https://ria.ru/20230904/niger-1894198050.html
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в мире, франция, нигер, переворот в нигере — 2023
В мире, Франция, Нигер, Переворот в Нигере — 2023
Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе военных, пишут СМИ

Monde: Франция начала переговоры с Нигером о частичном выводе военных из страны

© AP Photo / Sam MednickНациональная гвардия Нигера
Национальная гвардия Нигера - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Национальная гвардия Нигера. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе части из порядка 1,5 тысяч военных, дислоцированных в африканской стране, сообщило издание Monde.
"Переговоры о выводе ряда военных подразделений начались. В порядке вещей начинать такие дискуссии в условиях, когда сотрудничество в борьбе с терроризмом прекращено", - сообщили СМИ несколько источников во Франции.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Посол КНР заявил о возможном посредничестве Пекина в Нигере
Вчера, 02:25
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на минобороны страны сообщило, что французские военные в Нигере ведут переговоры с армией страны для обеспечения передвижений своего военного контингента.
Официальных подтверждений о намерении вывести войска из Нигера от Парижа пока не поступало. Во Франции неоднократно указывали на то, что не признают требования мятежников, а французские военные находятся в стране по просьбе легитимных властей Нигера. В Нигере базируются порядка 1,5 тысяч французских военных, распределенных между базами в столице Ниамее, а также базами на севере страны и на границе с Мали. Как отмечает СМИ, часть из них могут быть перемещены в соседний Чад, а часть – отозваны во Францию.
Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что французские военные в Нигере из-за отсутствия кооперации с нигерийскими войсками фактически более не могут выполнять свою миссию. Накануне назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил о проведении переговоров по скорейшему выводу из страны французских солдат. Он также заявил, что французские силы находятся в стране незаконно.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и одна тысяча французских военных.
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Премьер Нигера заявил о планах достичь соглашения с ЭКОВАС
4 сентября, 22:43
 
В миреФранцияНигерПереворот в Нигере — 2023
 
 
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