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СМИ: Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти
СМИ: Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти - РИА Новости, 05.09.2023
СМИ: Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти
Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, сообщает саудовское агентство... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:45
2023-09-05T16:45
2023-09-05T16:45
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
опек
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на источник в министерстве энергетики королевства. "Официальный источник министерства энергетики объявил, что Королевство Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение на один миллион баррелей в сутки, которое вступило в силу в июле и было продлено на август и сентябрь, еще на три месяца - до конца декабря 2023 года, фактически добыча королевства в ближайшие месяцы - октябрь, ноябрь и декабрь - составит примерно 9 миллионов баррелей в сутки", - говорится в сообщении. Источник агентства отметил, что это добровольное сокращение будет пересматриваться ежемесячно, при необходимости нефтепроизводство может быть снижено или увеличено. "Источник также отметил, что это дополнительное сокращение является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному королевством в апреле 2023 года и продленному до конца декабря 2024 года. Источник подтвердил, что это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", - добавляется в сообщении. Саудовская Аравия по итогам заседания ОПЕК+ в июне объявила, что в июле будет сокращать добычу на 1 миллион баррелей в сутки сверх квот, установленных альянсом, и дополнительно к объявленным в апреле сокращениям на 500 тысяч баррелей в сутки. Потом снижение добычи на 1 миллион баррелей было продлено на август, а позднее - на сентябрь. В начале апреля ряд стран ОПЕК+ объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец года - в сумме на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх своих текущих квот), на Саудовскую Аравию пришлось снижение на 500 тысяч баррелей в сутки.
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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, опек
Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК
СМИ: Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти
SPA: Эр-Рияд продлит сокращение добычи нефти на миллион баррелей в сутки
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, сообщает саудовское агентство новостей SPA
со ссылкой на источник в министерстве энергетики королевства.
"Официальный источник министерства энергетики объявил, что Королевство Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение на один миллион баррелей в сутки, которое вступило в силу в июле и было продлено на август и сентябрь, еще на три месяца - до конца декабря 2023 года, фактически добыча королевства в ближайшие месяцы - октябрь, ноябрь и декабрь - составит примерно 9 миллионов баррелей в сутки", - говорится в сообщении.
Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении экспорта нефти на внешние рынки
Источник агентства отметил, что это добровольное сокращение будет пересматриваться ежемесячно, при необходимости нефтепроизводство может быть снижено или увеличено.
"Источник также отметил, что это дополнительное сокращение является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному королевством в апреле 2023 года и продленному до конца декабря 2024 года. Источник подтвердил, что это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+
с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", - добавляется в сообщении.
Саудовская Аравия по итогам заседания ОПЕК+ в июне объявила, что в июле будет сокращать добычу на 1 миллион баррелей в сутки сверх квот, установленных альянсом, и дополнительно к объявленным в апреле сокращениям на 500 тысяч баррелей в сутки. Потом снижение добычи на 1 миллион баррелей было продлено на август, а позднее - на сентябрь.
В начале апреля ряд стран ОПЕК+ объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец года - в сумме на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх своих текущих квот), на Саудовскую Аравию пришлось снижение на 500 тысяч баррелей в сутки.
Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти до конца года