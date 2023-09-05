https://ria.ru/20230905/neft-1894335260.html

СМИ: Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти

СМИ: Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти - РИА Новости, 05.09.2023

СМИ: Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти

Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, сообщает саудовское агентство... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:45

2023-09-05T16:45

2023-09-05T16:45

экономика

цены на нефть

саудовская аравия

опек

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на источник в министерстве энергетики королевства. "Официальный источник министерства энергетики объявил, что Королевство Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение на один миллион баррелей в сутки, которое вступило в силу в июле и было продлено на август и сентябрь, еще на три месяца - до конца декабря 2023 года, фактически добыча королевства в ближайшие месяцы - октябрь, ноябрь и декабрь - составит примерно 9 миллионов баррелей в сутки", - говорится в сообщении. Источник агентства отметил, что это добровольное сокращение будет пересматриваться ежемесячно, при необходимости нефтепроизводство может быть снижено или увеличено. "Источник также отметил, что это дополнительное сокращение является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному королевством в апреле 2023 года и продленному до конца декабря 2024 года. Источник подтвердил, что это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", - добавляется в сообщении. Саудовская Аравия по итогам заседания ОПЕК+ в июне объявила, что в июле будет сокращать добычу на 1 миллион баррелей в сутки сверх квот, установленных альянсом, и дополнительно к объявленным в апреле сокращениям на 500 тысяч баррелей в сутки. Потом снижение добычи на 1 миллион баррелей было продлено на август, а позднее - на сентябрь. В начале апреля ряд стран ОПЕК+ объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец года - в сумме на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх своих текущих квот), на Саудовскую Аравию пришлось снижение на 500 тысяч баррелей в сутки.

https://ria.ru/20230831/neft-1893474666.html

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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, опек