https://ria.ru/20230905/neft-1894323511.html
Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти до конца года
Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти до конца года - РИА Новости, 05.09.2023
Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти до конца года
Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года, оно направлено на усиление мер предосторожности стран... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:08
2023-09-05T16:08
2023-09-05T16:56
экономика
россия
александр новак
нефть
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года, оно направлено на усиление мер предосторожности стран ОПЕК+ с целью поддержания баланса на рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2023 года", - сообщил Новак."Дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на экспорт направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", – добавил он."Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства, в зависимости от ситуации на мировом рынке. Мера является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года", - сказал Новак.Россия ранее анонсировала, что в августе добровольно сократит экспорт нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки в дополнение к сокращению добычи в рамках ОПЕК+. Позднее было решено продлить сокращение на сентябрь, но только на 300 тысяч баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия уже в июле начала добровольное сокращение экспорта нефти, а сокращение в сентябре будет отсчитываться от среднего объема экспорта за май-июнь.
https://ria.ru/20230705/neft-1882468394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, нефть, опек+, опек
Экономика, Россия, Александр Новак, Нефть, ОПЕК+, ОПЕК
Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти до конца года
Новак: РФ продлит сокращение экспорта нефти на 300 тыс баррелей до конца года
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года, оно направлено на усиление мер предосторожности стран ОПЕК+ с целью поддержания баланса на рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
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"Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2023 года", - сообщил Новак.
"Дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на экспорт направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", – добавил он.
"Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства, в зависимости от ситуации на мировом рынке. Мера является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года", - сказал Новак.
Россия ранее анонсировала, что в августе добровольно сократит экспорт нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки в дополнение к сокращению добычи в рамках ОПЕК+. Позднее было решено продлить сокращение на сентябрь, но только на 300 тысяч баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия уже в июле начала добровольное сокращение экспорта нефти, а сокращение в сентябре будет отсчитываться от среднего объема экспорта за май-июнь.
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