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Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти до конца года - РИА Новости, 05.09.2023
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16:08 05.09.2023 (обновлено: 16:56 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/neft-1894323511.html
Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти до конца года
Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти до конца года - РИА Новости, 05.09.2023
Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти до конца года
Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года, оно направлено на усиление мер предосторожности стран... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:08
2023-09-05T16:56
экономика
россия
александр новак
нефть
опек+
опек
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года, оно направлено на усиление мер предосторожности стран ОПЕК+ с целью поддержания баланса на рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2023 года", - сообщил Новак."Дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на экспорт направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", – добавил он."Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства, в зависимости от ситуации на мировом рынке. Мера является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года", - сказал Новак.Россия ранее анонсировала, что в августе добровольно сократит экспорт нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки в дополнение к сокращению добычи в рамках ОПЕК+. Позднее было решено продлить сокращение на сентябрь, но только на 300 тысяч баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия уже в июле начала добровольное сокращение экспорта нефти, а сокращение в сентябре будет отсчитываться от среднего объема экспорта за май-июнь.
https://ria.ru/20230705/neft-1882468394.html
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экономика, россия, александр новак, нефть, опек+, опек
Экономика, Россия, Александр Новак, Нефть, ОПЕК+, ОПЕК
Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти до конца года

Новак: РФ продлит сокращение экспорта нефти на 300 тыс баррелей до конца года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года, оно направлено на усиление мер предосторожности стран ОПЕК+ с целью поддержания баланса на рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2023 года", - сообщил Новак.
"Дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на экспорт направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", – добавил он.
"Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства, в зависимости от ситуации на мировом рынке. Мера является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года", - сказал Новак.
Россия ранее анонсировала, что в августе добровольно сократит экспорт нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки в дополнение к сокращению добычи в рамках ОПЕК+. Позднее было решено продлить сокращение на сентябрь, но только на 300 тысяч баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия уже в июле начала добровольное сокращение экспорта нефти, а сокращение в сентябре будет отсчитываться от среднего объема экспорта за май-июнь.
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