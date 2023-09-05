https://ria.ru/20230905/neft-1894323511.html

Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти до конца года

Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти до конца года - РИА Новости, 05.09.2023

Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти до конца года

Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года, оно направлено на усиление мер предосторожности стран... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:08

2023-09-05T16:08

2023-09-05T16:56

экономика

россия

александр новак

нефть

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года, оно направлено на усиление мер предосторожности стран ОПЕК+ с целью поддержания баланса на рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2023 года", - сообщил Новак."Дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на экспорт направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", – добавил он."Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства, в зависимости от ситуации на мировом рынке. Мера является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года", - сказал Новак.Россия ранее анонсировала, что в августе добровольно сократит экспорт нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки в дополнение к сокращению добычи в рамках ОПЕК+. Позднее было решено продлить сокращение на сентябрь, но только на 300 тысяч баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия уже в июле начала добровольное сокращение экспорта нефти, а сокращение в сентябре будет отсчитываться от среднего объема экспорта за май-июнь.

https://ria.ru/20230705/neft-1882468394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, александр новак, нефть, опек+, опек