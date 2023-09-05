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Минэнерго обсуждает возврат к несокращенным выплатам нефтяникам, пишут СМИ - РИА Новости, 05.09.2023
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08:21 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/neft-1894220723.html
Минэнерго обсуждает возврат к несокращенным выплатам нефтяникам, пишут СМИ
Минэнерго обсуждает возврат к несокращенным выплатам нефтяникам, пишут СМИ - РИА Новости, 05.09.2023
Минэнерго обсуждает возврат к несокращенным выплатам нефтяникам, пишут СМИ
Минэнерго РФ обсуждает с отраслью возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T08:21
2023-09-05T08:21
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ обсуждает с отраслью возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения. Минфин РФ летом в условиях недополучения нефтегазовых доходов добился того, чтобы с сентября размер выплаты по демпферу на бензин и дизтопливо был сокращен вдвое на срок до конца 2026 года. "Минэнерго обсуждает с отраслью возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо, рассказали несколько собеседников "Ъ", знакомых с обсуждением", - пишет издание. Как отмечает газета, в августе нефтекомпаниям не удалось увеличить переработку, при этом в сентябре ее объем сократится из-за плановых ремонтов, что создаст давление на рынок, даже несмотря на завершение основного отпускного сезона. "Минфин концептуально не против вернуться к полным выплатам по демпферу, однако хочет получить компенсацию дополнительных расходов бюджета, поэтому обсуждение продолжается", - говорится в статье со ссылкой на собеседников издания. Возвращение демпфера является чуть ли не единственной возможной мерой для снижения оптовых цен на топливо, пишет издание. При этом в сентябре ситуация может обостриться в связи с тем, что сейчас оптовая стоимость бензина и дизтоплива находится выше уровня, при котором демпфер выплачивается.
https://ria.ru/20230830/toplivo-1893208290.html
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), россия, цены на нефть
Экономика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия, Цены на нефть
Минэнерго обсуждает возврат к несокращенным выплатам нефтяникам, пишут СМИ

Ъ: Минэнерго обсуждает возврат к полным выплатам по демпферу на топливо

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ обсуждает с отраслью возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.
Минфин РФ летом в условиях недополучения нефтегазовых доходов добился того, чтобы с сентября размер выплаты по демпферу на бензин и дизтопливо был сокращен вдвое на срок до конца 2026 года.
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"Минэнерго обсуждает с отраслью возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо, рассказали несколько собеседников "Ъ", знакомых с обсуждением", - пишет издание.
Как отмечает газета, в августе нефтекомпаниям не удалось увеличить переработку, при этом в сентябре ее объем сократится из-за плановых ремонтов, что создаст давление на рынок, даже несмотря на завершение основного отпускного сезона.
«
"Минфин концептуально не против вернуться к полным выплатам по демпферу, однако хочет получить компенсацию дополнительных расходов бюджета, поэтому обсуждение продолжается", - говорится в статье со ссылкой на собеседников издания.
Возвращение демпфера является чуть ли не единственной возможной мерой для снижения оптовых цен на топливо, пишет издание. При этом в сентябре ситуация может обостриться в связи с тем, что сейчас оптовая стоимость бензина и дизтоплива находится выше уровня, при котором демпфер выплачивается.
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