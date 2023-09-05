https://ria.ru/20230905/neft-1894220723.html

Минэнерго обсуждает возврат к несокращенным выплатам нефтяникам, пишут СМИ

Минэнерго обсуждает возврат к несокращенным выплатам нефтяникам, пишут СМИ - РИА Новости, 05.09.2023

Минэнерго обсуждает возврат к несокращенным выплатам нефтяникам, пишут СМИ

Минэнерго РФ обсуждает с отраслью возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники,... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T08:21

2023-09-05T08:21

2023-09-05T08:21

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ обсуждает с отраслью возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения. Минфин РФ летом в условиях недополучения нефтегазовых доходов добился того, чтобы с сентября размер выплаты по демпферу на бензин и дизтопливо был сокращен вдвое на срок до конца 2026 года. "Минэнерго обсуждает с отраслью возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо, рассказали несколько собеседников "Ъ", знакомых с обсуждением", - пишет издание. Как отмечает газета, в августе нефтекомпаниям не удалось увеличить переработку, при этом в сентябре ее объем сократится из-за плановых ремонтов, что создаст давление на рынок, даже несмотря на завершение основного отпускного сезона. "Минфин концептуально не против вернуться к полным выплатам по демпферу, однако хочет получить компенсацию дополнительных расходов бюджета, поэтому обсуждение продолжается", - говорится в статье со ссылкой на собеседников издания. Возвращение демпфера является чуть ли не единственной возможной мерой для снижения оптовых цен на топливо, пишет издание. При этом в сентябре ситуация может обостриться в связи с тем, что сейчас оптовая стоимость бензина и дизтоплива находится выше уровня, при котором демпфер выплачивается.

https://ria.ru/20230830/toplivo-1893208290.html

https://ria.ru/20230728/toplivo-1886870858.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), россия, цены на нефть