https://ria.ru/20230905/nauka-1893672570.html

В России создали легкий бетон со скорлупой кокоса

В России создали легкий бетон со скорлупой кокоса - РИА Новости, 05.09.2023

В России создали легкий бетон со скорлупой кокоса

Новый состав бетона с использованием скорлупы кокосового ореха создали ученые ДГТУ. По их словам, разработка дешевле традиционных аналогов на 15%, а конструкции РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T09:00

2023-09-05T09:00

2023-09-05T09:00

наука

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

донской государственный технический университет

бетон

строительство

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Новый состав бетона с использованием скорлупы кокосового ореха создали ученые ДГТУ. По их словам, разработка дешевле традиционных аналогов на 15%, а конструкции из нее отличаются повышенной легкостью. Результаты опубликованы в журнале Materials.Сегодня в мире, по словам специалистов, актуален поиск новых составов строительных смесей с содержанием растительных отходов. Один из типов таких отходов, распространенный во многих регионах мира, – продукты переработки кокосовых орехов.Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали новый состав бетона, содержащий по массе до 10% скорлупы кокосового ореха. По словам создателей, прочность и другие эксплуатационные характеристики разработки не уступают обычному бетону или немного превышают их, а ее стоимость ниже на 15%."Наш подход позволяет решить проблему утилизации этого типа отходов, актуальную для ряда регионов, и вывести на рынок новый строительный материал, который легче и дешевле традиционного бетона", – объяснил заведующий кафедрой "Строительство уникальных зданий и сооружений" ДГТУ Сергей Стельмах.Снижение веса бетона, по словам специалистов, является большим преимуществом для строительства. Применимость таких конструкций будет выше, например, в условиях плотной городской застройки или в сложных инженерно-геологических условиях, подчеркнули ученые.По их словам, скорлупа функционально подобна натуральному щебню, так как имеет шероховатую и угловатую структуру, а ее поверхность имеет даже бо́льшую рельефность. За счет этого повышается качество сцепления заполнителя и цементно-песчаной матрицы, что обеспечивает высокие характеристики бетона."Важный аспект нашего исследования – полное описание новых зависимостей и отношений, возникающих в структуре бетона, содержащего скорлупу кокосового ореха", – рассказал Стельмах.В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить поиск растительных компонентов для замещения цемента, щебня и песка в бетоне, а также проектирование экологичных и экономичных конструкций из новых строительных смесей.ДГТУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20221121/dgtu-1832471923.html

https://ria.ru/20230808/nauka-1888664225.html

https://na.ria.ru/20230705/vuzy-1882292099.html

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наука, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, донской государственный технический университет, бетон, строительство, ростов-на-дону