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В России создали легкий бетон со скорлупой кокоса - РИА Новости, 05.09.2023
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Наука
 
09:00 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/nauka-1893672570.html
В России создали легкий бетон со скорлупой кокоса
В России создали легкий бетон со скорлупой кокоса - РИА Новости, 05.09.2023
В России создали легкий бетон со скорлупой кокоса
Новый состав бетона с использованием скорлупы кокосового ореха создали ученые ДГТУ. По их словам, разработка дешевле традиционных аналогов на 15%, а конструкции РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T09:00
2023-09-05T09:00
наука
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
донской государственный технический университет
бетон
строительство
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Новый состав бетона с использованием скорлупы кокосового ореха создали ученые ДГТУ. По их словам, разработка дешевле традиционных аналогов на 15%, а конструкции из нее отличаются повышенной легкостью. Результаты опубликованы в журнале Materials.Сегодня в мире, по словам специалистов, актуален поиск новых составов строительных смесей с содержанием растительных отходов. Один из типов таких отходов, распространенный во многих регионах мира, – продукты переработки кокосовых орехов.Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали новый состав бетона, содержащий по массе до 10% скорлупы кокосового ореха. По словам создателей, прочность и другие эксплуатационные характеристики разработки не уступают обычному бетону или немного превышают их, а ее стоимость ниже на 15%.&quot;Наш подход позволяет решить проблему утилизации этого типа отходов, актуальную для ряда регионов, и вывести на рынок новый строительный материал, который легче и дешевле традиционного бетона&quot;, – объяснил заведующий кафедрой &quot;Строительство уникальных зданий и сооружений&quot; ДГТУ Сергей Стельмах.Снижение веса бетона, по словам специалистов, является большим преимуществом для строительства. Применимость таких конструкций будет выше, например, в условиях плотной городской застройки или в сложных инженерно-геологических условиях, подчеркнули ученые.По их словам, скорлупа функционально подобна натуральному щебню, так как имеет шероховатую и угловатую структуру, а ее поверхность имеет даже бо́льшую рельефность. За счет этого повышается качество сцепления заполнителя и цементно-песчаной матрицы, что обеспечивает высокие характеристики бетона."Важный аспект нашего исследования – полное описание новых зависимостей и отношений, возникающих в структуре бетона, содержащего скорлупу кокосового ореха", – рассказал Стельмах.В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить поиск растительных компонентов для замещения цемента, щебня и песка в бетоне, а также проектирование экологичных и экономичных конструкций из новых строительных смесей.ДГТУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20221121/dgtu-1832471923.html
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наука, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, донской государственный технический университет, бетон, строительство, ростов-на-дону
Наука, Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Донской государственный технический университет, Бетон, Строительство, Ростов-на-Дону

В России создали легкий бетон со скорлупой кокоса

© iStock.com / NordrodenБетонные блоки
Бетонные блоки - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© iStock.com / Nordroden
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МОСКВА, 5 сен РИА Новости. Новый состав бетона с использованием скорлупы кокосового ореха создали ученые ДГТУ. По их словам, разработка дешевле традиционных аналогов на 15%, а конструкции из нее отличаются повышенной легкостью. Результаты опубликованы в журнале Materials.
Сегодня в мире, по словам специалистов, актуален поиск новых составов строительных смесей с содержанием растительных отходов. Один из типов таких отходов, распространенный во многих регионах мира, – продукты переработки кокосовых орехов.
Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали новый состав бетона, содержащий по массе до 10% скорлупы кокосового ореха. По словам создателей, прочность и другие эксплуатационные характеристики разработки не уступают обычному бетону или немного превышают их, а ее стоимость ниже на 15%.
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"Наш подход позволяет решить проблему утилизации этого типа отходов, актуальную для ряда регионов, и вывести на рынок новый строительный материал, который легче и дешевле традиционного бетона", – объяснил заведующий кафедрой "Строительство уникальных зданий и сооружений" ДГТУ Сергей Стельмах.

Снижение веса бетона, по словам специалистов, является большим преимуществом для строительства. Применимость таких конструкций будет выше, например, в условиях плотной городской застройки или в сложных инженерно-геологических условиях, подчеркнули ученые.
По их словам, скорлупа функционально подобна натуральному щебню, так как имеет шероховатую и угловатую структуру, а ее поверхность имеет даже бо́льшую рельефность. За счет этого повышается качество сцепления заполнителя и цементно-песчаной матрицы, что обеспечивает высокие характеристики бетона.
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"Важный аспект нашего исследования – полное описание новых зависимостей и отношений, возникающих в структуре бетона, содержащего скорлупу кокосового ореха", – рассказал Стельмах.
В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить поиск растительных компонентов для замещения цемента, щебня и песка в бетоне, а также проектирование экологичных и экономичных конструкций из новых строительных смесей.
ДГТУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
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НаукаНаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияДонской государственный технический университетБетонСтроительствоРостов-на-Дону
 
 
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