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Минфин не видит смысла вводить дополнительный налог для ушедших компаний - РИА Новости, 05.09.2023
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11:40 05.09.2023 (обновлено: 17:02 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/nalog-1894251723.html
Минфин не видит смысла вводить дополнительный налог для ушедших компаний
Минфин не видит смысла вводить дополнительный налог для ушедших компаний - РИА Новости, 05.09.2023
Минфин не видит смысла вводить дополнительный налог для ушедших компаний
Минфин не видит смысла вводить дополнительный налог для иностранных ушедших компаний, которые захотели вернуться в Россию, сообщил журналистам директор... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:40
2023-09-05T17:02
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
султан хамзаев
госдума рф
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минфин не видит смысла вводить дополнительный налог для иностранных ушедших компаний, которые захотели вернуться в Россию, сообщил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков."Чтобы заплатить дополнительный налог при возврате - такого нет. Им нужно будет купить свой бизнес назад, то есть, если они уходят - это значит, что они продали свой бизнес. Если они возвращаются, то им нужно будет приобрести здесь активы по рыночной стоимости. Они же не за бесплатно получают эти активы. Какой-то дополнительный налог - тут нет (смысла вводить - ред.). Мы, наоборот, приветствуем инвесторов, которые хотят прийти (в РФ - ред.)", - сказал он в кулуарах форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".Чебесков также добавил, что министерство не ведет оценку по количеству компаний, которые потенциально хотели бы вернуться в РФ.Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что для компаний, которые покинули российский рынок, а затем возвращаются, следует ввести дополнительный налог - "налог за возвращение на рынок". Он считает, что такой налог компании должны выплачивать в бюджет РФ столько, сколько их юридически не было в стране.В конце июля власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. В частности, в рамках критериев было ограничение по сроку действия разрешения на обратный выкуп актива. В документе отмечалось, что как правило этот срок составляет не более двух лет. Кроме того, обратный выкуп возможен по рыночной стоимости и исходя из экономической целесообразности для владельца-резидента.Позднее, в конце августа, Минфин сообщал, что Подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в стране. Для них создаются необходимые условия, отмечало тогда министерство.
https://ria.ru/20230901/nalogi-1893527747.html
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, султан хамзаев, госдума рф
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, Султан Хамзаев, Госдума РФ
Минфин не видит смысла вводить дополнительный налог для ушедших компаний

Минфин: смысла вводить дополнительный налог для ушедших компаний нет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минфин не видит смысла вводить дополнительный налог для иностранных ушедших компаний, которые захотели вернуться в Россию, сообщил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.
"Чтобы заплатить дополнительный налог при возврате - такого нет. Им нужно будет купить свой бизнес назад, то есть, если они уходят - это значит, что они продали свой бизнес. Если они возвращаются, то им нужно будет приобрести здесь активы по рыночной стоимости. Они же не за бесплатно получают эти активы. Какой-то дополнительный налог - тут нет (смысла вводить - ред.). Мы, наоборот, приветствуем инвесторов, которые хотят прийти (в РФ - ред.)", - сказал он в кулуарах форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".
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Чебесков также добавил, что министерство не ведет оценку по количеству компаний, которые потенциально хотели бы вернуться в РФ.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что для компаний, которые покинули российский рынок, а затем возвращаются, следует ввести дополнительный налог - "налог за возвращение на рынок". Он считает, что такой налог компании должны выплачивать в бюджет РФ столько, сколько их юридически не было в стране.
В конце июля власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. В частности, в рамках критериев было ограничение по сроку действия разрешения на обратный выкуп актива. В документе отмечалось, что как правило этот срок составляет не более двух лет. Кроме того, обратный выкуп возможен по рыночной стоимости и исходя из экономической целесообразности для владельца-резидента.
Позднее, в конце августа, Минфин сообщал, что Подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в стране. Для них создаются необходимые условия, отмечало тогда министерство.
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