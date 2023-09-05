https://ria.ru/20230905/nalog-1894251723.html

Минфин не видит смысла вводить дополнительный налог для ушедших компаний

Минфин не видит смысла вводить дополнительный налог для ушедших компаний - РИА Новости, 05.09.2023

Минфин не видит смысла вводить дополнительный налог для ушедших компаний

Минфин не видит смысла вводить дополнительный налог для иностранных ушедших компаний, которые захотели вернуться в Россию, сообщил журналистам директор... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:40

2023-09-05T11:40

2023-09-05T17:02

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

султан хамзаев

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736029868_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0b2df8466e040ea0f81d5fda613ecabb.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минфин не видит смысла вводить дополнительный налог для иностранных ушедших компаний, которые захотели вернуться в Россию, сообщил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков."Чтобы заплатить дополнительный налог при возврате - такого нет. Им нужно будет купить свой бизнес назад, то есть, если они уходят - это значит, что они продали свой бизнес. Если они возвращаются, то им нужно будет приобрести здесь активы по рыночной стоимости. Они же не за бесплатно получают эти активы. Какой-то дополнительный налог - тут нет (смысла вводить - ред.). Мы, наоборот, приветствуем инвесторов, которые хотят прийти (в РФ - ред.)", - сказал он в кулуарах форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".Чебесков также добавил, что министерство не ведет оценку по количеству компаний, которые потенциально хотели бы вернуться в РФ.Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что для компаний, которые покинули российский рынок, а затем возвращаются, следует ввести дополнительный налог - "налог за возвращение на рынок". Он считает, что такой налог компании должны выплачивать в бюджет РФ столько, сколько их юридически не было в стране.В конце июля власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. В частности, в рамках критериев было ограничение по сроку действия разрешения на обратный выкуп актива. В документе отмечалось, что как правило этот срок составляет не более двух лет. Кроме того, обратный выкуп возможен по рыночной стоимости и исходя из экономической целесообразности для владельца-резидента.Позднее, в конце августа, Минфин сообщал, что Подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в стране. Для них создаются необходимые условия, отмечало тогда министерство.

https://ria.ru/20230901/nalogi-1893527747.html

https://ria.ru/20230804/zakon-1888225806.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, султан хамзаев, госдума рф