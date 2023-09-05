https://ria.ru/20230905/murmansk-1894388130.html

Мурманская область реализует уникальный проект "СОПКИ" для семей и молодежи

Мурманская область реализует уникальный проект "СОПКИ" для семей и молодежи - РИА Новости, 05.09.2023

Мурманская область реализует уникальный проект "СОПКИ" для семей и молодежи

Уникальный сетевой кластер "СОПКИ", который включает в себя открытие пространств для занятий спортом, досуга молодежи и поддержки семей, успешно распространен... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:52

2023-09-05T18:52

2023-09-05T18:52

мурманская область

мурманская область

москва

елена дягилева

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МУРМАНСК, 5 сен - РИА Новости. Уникальный сетевой кластер "СОПКИ", который включает в себя открытие пространств для занятий спортом, досуга молодежи и поддержки семей, успешно распространен на всю Мурманскую область и уже масштабирован за ее пределами, сообщила вице-губернатор региона Елена Дягилева на V Форуме социальных инноваций регионов в Москве. Заместитель губернатора представила заполярный опыт в рамках стратегической сессии "Повышение человекоцентричности социальной сферы в условиях новых вызовов". Одна из целей площадки – представить практики, которые показали свою эффективность в регионах, чтобы распространить позитивный опыт по всей стране. В ходе выступления вице-губернатор рассказала, что первые "СОПКИ" появились в Мурманской области в 2021 году как ответ на вызов о недостаточном количестве современных молодежных пространств. Проект реализуются в рамках регионального плана "На Севере – жить", основанного на порядка 500 тысячах предложений северян. До конца года в Мурманской области будет действовать уже более 40 пространств, объединенных единым названием и концепцией, но разной направленности – творчество, бизнес-инициативы, волонтерская деятельность, спорт, поддержка молодых семей. "Важно, что пространства создаются на готовых площадках, поэтому реализация не занимает большого количества времени и не требует масштабных инвестиций. Выделенные правительством региона гранты – от 5 до 10 миллионов рублей – направляются муниципалитетами на ремонт помещений, оснащение их необходимой техникой и оформление в едином стиле", - рассказала Дягилева, слова которой приводит министерство информационной политики региона. В 2022 году кластер получил новый вектор развития: параллельно с созданием масштабных спортивных объектов в Мурманской области появились первые семь пространств "СОПКИ.СПОРТ" для северян в возрасте до 35 лет, которые могут бесплатно заниматься физкультурой и спортом. "Особую ценность проект имеет для малых городов и отдаленных территорий, в том числе ЗАТО, где ограничена спортивная инфраструктура", - поделилась вице-губернатор. По данным регионального правительства, в "СОПКАХ.СПОРТ" сейчас занимается более 14,5 тысяч северян. До конца года в регионе будет работать уже 17 пространств, а также будут открыты первые "СОПКИ.СПОРТ" за пределами области – в подшефной Запорожской области. Кроме того, работающий кластер уже в сентябре дополнят новые пространства "СОПКИ.СЕМЬЯ". Проект ориентирован, прежде всего, на повышение качества получения социальных услуг и человекоцентричности в социальной сфере. Первое пространство откроется в Мурманске, далее практика будет масштабирована на два закрытых территориальных образования – Североморск и Александровск, где проживают семьи военнослужащих. Вице-губернатор подчеркнула, что уже сейчас ставится задача масштабировать проект на всю Мурманскую область. Более того, первое пространство уже создано за ее пределами, и такая практика может быть применима во всех регионах страны.

https://ria.ru/20230829/mery-1893013696.html

https://ria.ru/20230901/turist-1893407938.html

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мурманская область, москва, елена дягилева