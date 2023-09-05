https://ria.ru/20230905/mtsd-1894403312.html

Собянин заявил, что территорию вблизи четырех станций МЦД-3 благоустроят

Собянин заявил, что территорию вблизи четырех станций МЦД-3 благоустроят - РИА Новости, 05.09.2023

Собянин заявил, что территорию вблизи четырех станций МЦД-3 благоустроят

Территорию вблизи станций третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) Авиамоторная, Сортировочная, Ховрино и Грачёвская благоустроят в Москве, сообщил в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T20:15

2023-09-05T20:15

2023-09-05T20:15

общество

городское хозяйство москвы

москва

россия

сергей собянин

владимир путин

московские центральные диаметры (мцд)

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Территорию вблизи станций третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) Авиамоторная, Сортировочная, Ховрино и Грачёвская благоустроят в Москве, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. "На территориях вблизи станций МЦД-3 Авиамоторная, Сортировочная, Ховрино и Грачёвская запланировали благоустройство. Работы пройдут на участках от Боровской улицы до станции метро "Авиамоторная" и от МКАД до Фестивальной улицы. Планируем: реконструировать три станции диаметра — Авиамоторную, Грачёвскую и Ховрино; привести в порядок пешеходный мост через ж/д пути, связывающий проезд Энтузиастов и улицу Буракова, построить новый между Ионинской и Золотой улицами", - говорится в сообщении. В планах города возвести в створе Ижорской улицы внеуличный пешеходный переход через пути МЦД. По словам мэра, он свяжет районы Западное Дегунино и Ховрино. Вблизи остановок также установят современные остановки наземного транспорта и парковки. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру. Пассажирам будут доступны 41 остановочный пункт и 14 пересадок на метро, МЦД и МЦК. Диаметральные поезда будут ходить раз в 10 минут, а благодаря пропуску в границах МЦД-3 составов дальнего пригорода, интервал в часы пик составит всего 5 минут.

https://ria.ru/20230830/mtsd-1893205524.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230905/meditsina-1894294526.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, сергей собянин, владимир путин, московские центральные диаметры (мцд), московское центральное кольцо (мцк)