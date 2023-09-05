https://ria.ru/20230905/mtsd-1894403312.html
Собянин заявил, что территорию вблизи четырех станций МЦД-3 благоустроят
Собянин заявил, что территорию вблизи четырех станций МЦД-3 благоустроят - РИА Новости, 05.09.2023
Собянин заявил, что территорию вблизи четырех станций МЦД-3 благоустроят
Территорию вблизи станций третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) Авиамоторная, Сортировочная, Ховрино и Грачёвская благоустроят в Москве, сообщил в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T20:15
2023-09-05T20:15
2023-09-05T20:15
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сергей собянин
владимир путин
московские центральные диаметры (мцд)
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Территорию вблизи станций третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) Авиамоторная, Сортировочная, Ховрино и Грачёвская благоустроят в Москве, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. "На территориях вблизи станций МЦД-3 Авиамоторная, Сортировочная, Ховрино и Грачёвская запланировали благоустройство. Работы пройдут на участках от Боровской улицы до станции метро "Авиамоторная" и от МКАД до Фестивальной улицы. Планируем: реконструировать три станции диаметра — Авиамоторную, Грачёвскую и Ховрино; привести в порядок пешеходный мост через ж/д пути, связывающий проезд Энтузиастов и улицу Буракова, построить новый между Ионинской и Золотой улицами", - говорится в сообщении. В планах города возвести в створе Ижорской улицы внеуличный пешеходный переход через пути МЦД. По словам мэра, он свяжет районы Западное Дегунино и Ховрино. Вблизи остановок также установят современные остановки наземного транспорта и парковки. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру. Пассажирам будут доступны 41 остановочный пункт и 14 пересадок на метро, МЦД и МЦК. Диаметральные поезда будут ходить раз в 10 минут, а благодаря пропуску в границах МЦД-3 составов дальнего пригорода, интервал в часы пик составит всего 5 минут.
https://ria.ru/20230830/mtsd-1893205524.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230905/meditsina-1894294526.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, сергей собянин, владимир путин, московские центральные диаметры (мцд), московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин, Московские центральные диаметры (МЦД), Московское центральное кольцо (МЦК)
Собянин заявил, что территорию вблизи четырех станций МЦД-3 благоустроят
Собянин: территорию у четырех станций МЦД-3 благоустроят