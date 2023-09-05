https://ria.ru/20230905/moskva-1894313689.html

В Москве из-за парада трамваев 5, 6 и 9 сентября перекроют участки улиц

В Москве из-за парада трамваев 5, 6 и 9 сентября перекроют участки улиц - РИА Новости, 05.09.2023

В Москве из-за парада трамваев 5, 6 и 9 сентября перекроют участки улиц

Участки улиц в Москве временно перекроют в ночь на 6 сентября и днем 9 сентября в связи с проведением парада трамваев в честь Дня города, сообщается в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:33

2023-09-05T15:33

2023-09-05T15:38

общество

москва

валентина леонтьева

сергей эйзенштейн

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Участки улиц в Москве временно перекроют в ночь на 6 сентября и днем 9 сентября в связи с проведением парада трамваев в честь Дня города, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "В период с 23.00 5 сентября до 02.00 6 сентября, а также 9 сентября с 11.30 до 12.30 участки Новомосковской улицы, улиц Валентины Леонтьевой и Сергея Эйзенштейна, Останкинского, Продольного и 1-го Сельскохозяйственного проездов будут закрыты для движения (не более 10 минут). Это связано с проведением парада трамваев", - говорится в сообщении. Отмечается, что перекрытия также коснутся местного проезда в районе дома 8, корпус 3 по улице Академика Королева, местного проезда в районе дома 8А по улице Академика Королева, 6-го Останкинского переулка от дома 2А по улице Академика Королева до дома 26 строение 2 по 1-й Останкинской улице, а также местного проезда в районе дома 121А по проспекту Мира.

https://ria.ru/20230905/pogoda-1894304950.html

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общество, москва, валентина леонтьева, сергей эйзенштейн