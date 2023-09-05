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В Москве на крыше трамвая произошло задымление - РИА Новости, 05.09.2023
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14:56 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/moskva-1894304058.html
В Москве на крыше трамвая произошло задымление
В Москве на крыше трамвая произошло задымление - РИА Новости, 05.09.2023
В Москве на крыше трамвая произошло задымление
Кратковременное задымление произошло на крыше трамвая из-за повреждения контактной сети на улице Шаболовка в Москве, в результате происшествия никто не... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:56
2023-09-05T14:56
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Кратковременное задымление произошло на крыше трамвая из-за повреждения контактной сети на улице Шаболовка в Москве, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента. "Трамваи по улице Шаболовка ходят штатно. Ранее (около 13:00) на улице Шаболовка в результате повреждения контактной сети произошло кратковременное задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № 14", - заявили в пресс-службе. В пресс-службе также добавили, что благодаря профессионализму водителя, действовавшего строго по инструкции, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас на месте работают городские службы, устанавливаются подробности произошедшего. "Трамвай без пассажиров своим ходом уехал в депо, специалисты оперативно восстановили контактную сеть. В настоящее время движение трамваев № 14, 26 и 47 на улице Шаболовка восстановлено", - добавили в пресс-службе дептранса.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве на крыше трамвая произошло задымление

В Москве на улице Шаболовка на крыше трамвая произошло задымление

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Кратковременное задымление произошло на крыше трамвая из-за повреждения контактной сети на улице Шаболовка в Москве, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента.
«
"Трамваи по улице Шаболовка ходят штатно. Ранее (около 13:00) на улице Шаболовка в результате повреждения контактной сети произошло кратковременное задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № 14", - заявили в пресс-службе.
В пресс-службе также добавили, что благодаря профессионализму водителя, действовавшего строго по инструкции, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас на месте работают городские службы, устанавливаются подробности произошедшего.
«
"Трамвай без пассажиров своим ходом уехал в депо, специалисты оперативно восстановили контактную сеть. В настоящее время движение трамваев № 14, 26 и 47 на улице Шаболовка восстановлено", - добавили в пресс-службе дептранса.
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