https://ria.ru/20230905/moskva-1894299486.html

Азалия Лихитченко попала в реанимацию

Азалия Лихитченко попала в реанимацию - РИА Новости, 05.09.2023

Азалия Лихитченко попала в реанимацию

Известная советская телеведущая Азалия Лихитченко попала в реанимацию одной из московских больниц, сообщает "360". РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:37

2023-09-05T14:37

2023-09-05T18:06

москва

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Известная советская телеведущая Азалия Лихитченко попала в реанимацию одной из московских больниц, сообщает "360".Ее дочь подтвердила изданию эту информацию."К сожалению, (инфаркт. — Прим. ред.) есть", — сказала она.По словам родственницы, накануне ее мать была в стабильном состоянии. Она выразила надежду, что скоро пациентку переведут в общую палату.Азалии Лихитченко 85 лет. Она начала работать в Гостелерадио СССР в 1960 году. С 1968-го была в числе основных ведущих информационной программы "Время". До 1993 года работала диктором Центрального телевидения, а затем возглавляла дикторский отдел, была наставницей для начинающих специалистов. Одна из ее самых известных воспитанниц — Екатерина Андреева.

https://ria.ru/20230830/akter-1893174091.html

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