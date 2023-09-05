https://ria.ru/20230905/moskva-1894299486.html
Азалия Лихитченко попала в реанимацию
Азалия Лихитченко попала в реанимацию - РИА Новости, 05.09.2023
Азалия Лихитченко попала в реанимацию
Известная советская телеведущая Азалия Лихитченко попала в реанимацию одной из московских больниц, сообщает "360". РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:37
2023-09-05T14:37
2023-09-05T18:06
москва
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Известная советская телеведущая Азалия Лихитченко попала в реанимацию одной из московских больниц, сообщает "360".Ее дочь подтвердила изданию эту информацию."К сожалению, (инфаркт. — Прим. ред.) есть", — сказала она.По словам родственницы, накануне ее мать была в стабильном состоянии. Она выразила надежду, что скоро пациентку переведут в общую палату.Азалии Лихитченко 85 лет. Она начала работать в Гостелерадио СССР в 1960 году. С 1968-го была в числе основных ведущих информационной программы "Время". До 1993 года работала диктором Центрального телевидения, а затем возглавляла дикторский отдел, была наставницей для начинающих специалистов. Одна из ее самых известных воспитанниц — Екатерина Андреева.
https://ria.ru/20230830/akter-1893174091.html
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москва
Азалия Лихитченко попала в реанимацию
Советская телеведущая Азалия Лихитченко попала в реанимацию
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Известная советская телеведущая Азалия Лихитченко попала в реанимацию одной из московских больниц, сообщает "360
".
Ее дочь подтвердила изданию эту информацию.
"К сожалению, (инфаркт. — Прим. ред.) есть", — сказала она.
По словам родственницы, накануне ее мать была в стабильном состоянии. Она выразила надежду, что скоро пациентку переведут в общую палату.
Азалии Лихитченко 85 лет. Она начала работать в Гостелерадио СССР в 1960 году. С 1968-го была в числе основных ведущих информационной программы "Время". До 1993 года работала диктором Центрального телевидения, а затем возглавляла дикторский отдел, была наставницей для начинающих специалистов. Одна из ее самых известных воспитанниц — Екатерина Андреева.
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