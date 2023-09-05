https://ria.ru/20230905/moskva-1894266071.html
В Новой Москве на женщину в хиджабе натравили собак
В Новой Москве на женщину в хиджабе натравили собак - РИА Новости, 05.09.2023
В Новой Москве на женщину в хиджабе натравили собак
В городе Московский в Новой Москве на женщину в хиджабе, которая гуляла с детьми, натравили собак, сообщил в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:31
2023-09-05T12:31
2023-09-05T13:10
новая москва
москва
telegram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155946/50/1559465052_0:50:1920:1130_1920x0_80_0_0_b4461b6e3466e528626393b77519893f.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В городе Московский в Новой Москве на женщину в хиджабе, которая гуляла с детьми, натравили собак, сообщил в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев."Подобные инциденты ведут к расколу общества и представляют угрозу стабильности и общественному согласию в нашей стране. Мы не можем этого допустить, ведь сила нашего государства в единстве его многонационального и многоконфессионального народа, основанном на взаимоуважении, веротерпимости, толерантности", — написал он.Женщина уже подала заявление в полицию. Сам Солтаев добавил, что обратился к прокурору Москвы с просьбой взять дело на контроль.Он также призвал жестко пресекать ксенофобию и национализм в любых проявлениях и напомнил, что возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства считаются серьезными преступлениями.Отмечается, что инцидент произошел еще в августе.
https://ria.ru/20230828/sobaki-1892695370.html
новая москва
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155946/50/1559465052_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_8585f1ceeb37452032b4470045e1eaec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая москва, москва, telegram
Новая Москва, Москва, Telegram
В Новой Москве на женщину в хиджабе натравили собак
Омбудсмен Солтаев: в Московском на женщину в хиджабе натравили собак
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
В городе Московский в Новой Москве на женщину в хиджабе, которая гуляла с детьми, натравили собак, сообщил в Telegram-канале
уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.
"Подобные инциденты ведут к расколу общества и представляют угрозу стабильности и общественному согласию в нашей стране. Мы не можем этого допустить, ведь сила нашего государства в единстве его многонационального и многоконфессионального народа, основанном на взаимоуважении, веротерпимости, толерантности", — написал он.
Женщина уже подала заявление в полицию. Сам Солтаев добавил, что обратился к прокурору Москвы с просьбой взять дело на контроль.
Он также призвал жестко пресекать ксенофобию и национализм в любых проявлениях и напомнил, что возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства считаются серьезными преступлениями.
Отмечается, что инцидент произошел еще в августе.
В Дагестане завели уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка