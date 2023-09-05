https://ria.ru/20230905/moskva-1894266071.html

В Новой Москве на женщину в хиджабе натравили собак

В Новой Москве на женщину в хиджабе натравили собак - РИА Новости, 05.09.2023

В Новой Москве на женщину в хиджабе натравили собак

В городе Московский в Новой Москве на женщину в хиджабе, которая гуляла с детьми, натравили собак, сообщил в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:31

2023-09-05T12:31

2023-09-05T13:10

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В городе Московский в Новой Москве на женщину в хиджабе, которая гуляла с детьми, натравили собак, сообщил в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев."Подобные инциденты ведут к расколу общества и представляют угрозу стабильности и общественному согласию в нашей стране. Мы не можем этого допустить, ведь сила нашего государства в единстве его многонационального и многоконфессионального народа, основанном на взаимоуважении, веротерпимости, толерантности", — написал он.Женщина уже подала заявление в полицию. Сам Солтаев добавил, что обратился к прокурору Москвы с просьбой взять дело на контроль.Он также призвал жестко пресекать ксенофобию и национализм в любых проявлениях и напомнил, что возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства считаются серьезными преступлениями.Отмечается, что инцидент произошел еще в августе.

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