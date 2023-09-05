https://ria.ru/20230905/miny-1894211243.html

Герой России объяснил, почему ВСУ не могут пройти минные поля

Герой России объяснил, почему ВСУ не могут пройти минные поля - РИА Новости, 05.09.2023

Герой России объяснил, почему ВСУ не могут пройти минные поля

Вооруженные силы Украины не могут пройти российские минные поля из-за подготовленных для них "сюрпризов" и инженерных заграждений, сделанных по "дедовским"... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T04:09

2023-09-05T04:09

2023-09-05T09:14

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут пройти российские минные поля из-за подготовленных для них "сюрпризов" и инженерных заграждений, сделанных по "дедовским" методам, рассказал в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. "Для вооруженных сил Украины, которые обеспечены техникой стран НАТО, одна из больших проблем – это минные поля. Они не могут их преодолеть и несут при этом очень большие потери. Почему? Потому что - да, мы знаем нормативы по установке мин - как противотанковых, так и противопехотных, смешанных - стран НАТО, у нас тоже есть нормативы, но мы не раскрываем полностью. У нас подготовлены для них "сюрпризы", именно по устройству минных заграждений, и они "целенаправленно" их находят. А обнаруживая наши сюрпризы дальше они уже двигаться не могут", - сказал офицер.Он добавил, что российские минные поля установлены грамотно и по всей линии фронта. "Помимо противотанковых и противопехотных минных полей, также (есть) инженерные заграждения невзрывного характера. Дедовские методы – со времен Великой Отечественной войны, очень действенны. И вот для них это вызывает большие проблемы. И я скажу - со стороны противника инженерно-саперные подразделения несут очень большие потери", - добавил Сайфуллин. Полковник Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец. В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

https://ria.ru/20230905/ubiystvo-1894210707.html

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Сайфуллин объяснил, почему ВСУ не могут преодолеть минные поля ВС РФ Сайфуллин объяснил, почему ВСУ не могут преодолеть минные поля ВС РФ 2023-09-05T04:09 true PT1M23S

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф