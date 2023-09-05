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Герой России объяснил, почему ВСУ не могут пройти минные поля - РИА Новости, 05.09.2023
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04:09 05.09.2023 (обновлено: 09:14 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/miny-1894211243.html
Герой России объяснил, почему ВСУ не могут пройти минные поля
Герой России объяснил, почему ВСУ не могут пройти минные поля - РИА Новости, 05.09.2023
Герой России объяснил, почему ВСУ не могут пройти минные поля
Вооруженные силы Украины не могут пройти российские минные поля из-за подготовленных для них "сюрпризов" и инженерных заграждений, сделанных по "дедовским"... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T04:09
2023-09-05T09:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут пройти российские минные поля из-за подготовленных для них "сюрпризов" и инженерных заграждений, сделанных по "дедовским" методам, рассказал в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. "Для вооруженных сил Украины, которые обеспечены техникой стран НАТО, одна из больших проблем – это минные поля. Они не могут их преодолеть и несут при этом очень большие потери. Почему? Потому что - да, мы знаем нормативы по установке мин - как противотанковых, так и противопехотных, смешанных - стран НАТО, у нас тоже есть нормативы, но мы не раскрываем полностью. У нас подготовлены для них "сюрпризы", именно по устройству минных заграждений, и они "целенаправленно" их находят. А обнаруживая наши сюрпризы дальше они уже двигаться не могут", - сказал офицер.Он добавил, что российские минные поля установлены грамотно и по всей линии фронта. "Помимо противотанковых и противопехотных минных полей, также (есть) инженерные заграждения невзрывного характера. Дедовские методы – со времен Великой Отечественной войны, очень действенны. И вот для них это вызывает большие проблемы. И я скажу - со стороны противника инженерно-саперные подразделения несут очень большие потери", - добавил Сайфуллин. Полковник Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец. В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
https://ria.ru/20230905/ubiystvo-1894210707.html
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Сайфуллин объяснил, почему ВСУ не могут преодолеть минные поля ВС РФ
Сайфуллин объяснил, почему ВСУ не могут преодолеть минные поля ВС РФ
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Герой России объяснил, почему ВСУ не могут пройти минные поля

Сайфуллин: ВСУ не могут пройти минные поля из-за сюрпризов по дедовским методам

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут пройти российские минные поля из-за подготовленных для них "сюрпризов" и инженерных заграждений, сделанных по "дедовским" методам, рассказал в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.
«
"Для вооруженных сил Украины, которые обеспечены техникой стран НАТО, одна из больших проблем – это минные поля. Они не могут их преодолеть и несут при этом очень большие потери. Почему? Потому что - да, мы знаем нормативы по установке мин - как противотанковых, так и противопехотных, смешанных - стран НАТО, у нас тоже есть нормативы, но мы не раскрываем полностью. У нас подготовлены для них "сюрпризы", именно по устройству минных заграждений, и они "целенаправленно" их находят. А обнаруживая наши сюрпризы дальше они уже двигаться не могут", - сказал офицер.
Он добавил, что российские минные поля установлены грамотно и по всей линии фронта.
"Помимо противотанковых и противопехотных минных полей, также (есть) инженерные заграждения невзрывного характера. Дедовские методы – со времен Великой Отечественной войны, очень действенны. И вот для них это вызывает большие проблемы. И я скажу - со стороны противника инженерно-саперные подразделения несут очень большие потери", - добавил Сайфуллин.
Полковник Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец.
В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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